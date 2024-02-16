https://ria.ru/20240216/profpodgotovka-1927806378.html

Программа ранней профподготовки должна охватить все школы, заявил Путин

Программа ранней профподготовки должна охватить все школы, заявил Путин - РИА Новости, 16.02.2024

Программа ранней профподготовки должна охватить все школы, заявил Путин

Работа по ранней профориентации школьников начнется с текущего года во всех школах России и затронет учащихся с 6 по 11 класс, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:23

2024-02-16T15:23

2024-02-16T15:42

россия

владимир путин

общество

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Работа по ранней профориентации школьников начнется с текущего года во всех школах России и затронет учащихся с 6 по 11 класс, сообщил президент РФ Владимир Путин."Нужна работа по ранней профориентации… Вот с этого года мы интенсифицируем эту работу, и во всех школах, их у нас, по-моему, 38 тысяч, начинается работа по ранней профориентации школьников с 6 по 11 класс. И задача такая, чтобы примерно 47-48, под 50% школьников этого возраста с 6 по 11 класс, чтобы с ними была проведена предварительная работа по ранней профориентации", - сказал Путин на встрече со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области.Также президент отметил, что очень рассчитывает на то, что школьники будут приходить на предприятия, знакомиться с ними и тем самым выбрать свое будущее в той или иной профессии."И, повторяю, это должно охватить все 38 тысяч школ Российской Федерации. Постепенно мы будем наращивать, потому что сразу, наверное, это все сложно сделать, прям по щелчку, и все школы, и всех абсолютно школьников включить в эту работу. Но в ближайшее время - как минимум до 50%, 47%, - это 8 с лишним миллионов человек", - добавил Путин.Также президент в ходе встречи назвал положительным опытом СССР обучение старшеклассников в учебно-производственных комбинатах."Нужна работа по ранней профориентации. То, что вы сказали, - это действительно такой положительный опыт еще со времен Советского Союза", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20240216/shkoly-1927807041.html

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россия

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, общество, челябинская область