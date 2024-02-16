https://ria.ru/20240216/pozhar-1927708579.html

Открытое горение в Астрахани, где загорелся жилой дом, ликвидировано

Открытое горение в Астрахани, где загорелся жилой дом, ликвидировано - РИА Новости, 16.02.2024

Открытое горение в Астрахани, где загорелся жилой дом, ликвидировано

Открытое горение в Астрахани, где загорелся жилой дом на площади 400 квадратных метров, ликвидировано, проводится проливка и разборка конструкций, сообщили в... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T06:21

2024-02-16T06:21

2024-02-16T09:42

происшествия

астрахань

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Открытое горение в Астрахани, где загорелся жилой дом на площади 400 квадратных метров, ликвидировано, проводится проливка и разборка конструкций, сообщили в пресс-службе МЧС России. Кровля и внутренняя отделка дома загорелись на 400 квадратных метрах в Кировском районе, на площади Шаумяна, 24, в пятницу утром. "В 5.05 мск пожар был локализован. В 6.00 мск открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении. На время тушения пожара трех жильцов дома, как указано, разместили в ПВР.

https://ria.ru/20240216/pozhar-1927707905.html

астрахань

россия

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происшествия, астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)