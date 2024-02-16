https://ria.ru/20240216/pozhar-1927707905.html
Во Владивостоке потушили пожар в многоэтажном доме
Во Владивостоке потушили пожар в многоэтажном доме - РИА Новости, 16.02.2024
Во Владивостоке потушили пожар в многоэтажном доме
Спасатели потушили на 30 квадратных метрах пожар в девятиэтажном доме во Владивостоке, спасено 11 человек, сообщает ГУМЧС РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T06:09
2024-02-16T06:09
2024-02-16T06:09
происшествия
россия
владивосток
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 фев - РИА Новости. Спасатели потушили на 30 квадратных метрах пожар в девятиэтажном доме во Владивостоке, спасено 11 человек, сообщает ГУМЧС РФ по Приморскому краю. Ранее в главке сообщали, что в 9.56 (2.56 мск) поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Кирова. Из отрезанных дымом квартир спасли двух человек, по лестничным маршам эвакуировались 18 человек. На момент прибытия пожарных из окна квартиры на восьмом этаже "вырывалось пламя". Огонь тушили на 12 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. "В 11.59 (4.59 мск) пожар полностью ликвидирован на площади около 30 квадратных метров. По уточненным данным, было спасено 11 человек, в том числе шесть детей, эвакуировано девять человек", - говорится в сообщении. Причина пожара и ущерб устанавливаются, дознаватели МЧС России проводят проверку.
https://ria.ru/20240216/pozhar-1927705616.html
россия
владивосток
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке потушили пожар в многоэтажном доме
Во Владивостоке потушили пожар в многоэтажном доме, спасено 11 человек