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Во Владивостоке потушили пожар в многоэтажном доме - РИА Новости, 16.02.2024
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06:09 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/pozhar-1927707905.html
Во Владивостоке потушили пожар в многоэтажном доме
Во Владивостоке потушили пожар в многоэтажном доме - РИА Новости, 16.02.2024
Во Владивостоке потушили пожар в многоэтажном доме
Спасатели потушили на 30 квадратных метрах пожар в девятиэтажном доме во Владивостоке, спасено 11 человек, сообщает ГУМЧС РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T06:09
2024-02-16T06:09
происшествия
россия
владивосток
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев - РИА Новости. Спасатели потушили на 30 квадратных метрах пожар в девятиэтажном доме во Владивостоке, спасено 11 человек, сообщает ГУМЧС РФ по Приморскому краю. Ранее в главке сообщали, что в 9.56 (2.56 мск) поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Кирова. Из отрезанных дымом квартир спасли двух человек, по лестничным маршам эвакуировались 18 человек. На момент прибытия пожарных из окна квартиры на восьмом этаже "вырывалось пламя". Огонь тушили на 12 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. "В 11.59 (4.59 мск) пожар полностью ликвидирован на площади около 30 квадратных метров. По уточненным данным, было спасено 11 человек, в том числе шесть детей, эвакуировано девять человек", - говорится в сообщении. Причина пожара и ущерб устанавливаются, дознаватели МЧС России проводят проверку.
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происшествия, россия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке потушили пожар в многоэтажном доме

Во Владивостоке потушили пожар в многоэтажном доме, спасено 11 человек

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев - РИА Новости. Спасатели потушили на 30 квадратных метрах пожар в девятиэтажном доме во Владивостоке, спасено 11 человек, сообщает ГУМЧС РФ по Приморскому краю.
Ранее в главке сообщали, что в 9.56 (2.56 мск) поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Кирова. Из отрезанных дымом квартир спасли двух человек, по лестничным маршам эвакуировались 18 человек. На момент прибытия пожарных из окна квартиры на восьмом этаже "вырывалось пламя". Огонь тушили на 12 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет.
«
"В 11.59 (4.59 мск) пожар полностью ликвидирован на площади около 30 квадратных метров. По уточненным данным, было спасено 11 человек, в том числе шесть детей, эвакуировано девять человек", - говорится в сообщении.
Причина пожара и ущерб устанавливаются, дознаватели МЧС России проводят проверку.
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ПроисшествияРоссияВладивостокПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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