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В Астрахани загорелся жилой дом
В Астрахани загорелся жилой дом - РИА Новости, 16.02.2024
В Астрахани загорелся жилой дом
Спасатели тушат пожар в жилом доме в Астрахани на 400 квадратных метрах, горит кровля и внутренняя отделка, сообщает областной ГУМЧС. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T05:25
2024-02-16T05:25
2024-02-16T05:34
происшествия
астрахань
кировский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в жилом доме в Астрахани на 400 квадратных метрах, горит кровля и внутренняя отделка, сообщает областной ГУМЧС. ЧП произошло в Кировском районе, на площади Шаумяна, 24. "Шестнадцатого февраля в 3.59 мск ... произошло загорание кровли, внутренней отделки жилого дома и вещей б/у на общей площади 400 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу", - говорится в сообщении главка в Telegram-канале.На месте от МЧС работают 12 единиц техники и 36 человек личного состава.
https://ria.ru/20240216/pozhar-1927702114.html
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происшествия, астрахань, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Астрахань, Кировский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Астрахани загорелся жилой дом
МЧС: жилой дом горит в Астрахани на 400 "квадратах"