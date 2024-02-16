https://ria.ru/20240216/pozhar-1927705616.html

В Астрахани загорелся жилой дом

В Астрахани загорелся жилой дом - РИА Новости, 16.02.2024

В Астрахани загорелся жилой дом

Спасатели тушат пожар в жилом доме в Астрахани на 400 квадратных метрах, горит кровля и внутренняя отделка, сообщает областной ГУМЧС. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T05:25

2024-02-16T05:25

2024-02-16T05:34

происшествия

астрахань

кировский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в жилом доме в Астрахани на 400 квадратных метрах, горит кровля и внутренняя отделка, сообщает областной ГУМЧС. ЧП произошло в Кировском районе, на площади Шаумяна, 24. "Шестнадцатого февраля в 3.59 мск ... произошло загорание кровли, внутренней отделки жилого дома и вещей б/у на общей площади 400 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу", - говорится в сообщении главка в Telegram-канале.На месте от МЧС работают 12 единиц техники и 36 человек личного состава.

https://ria.ru/20240216/pozhar-1927702114.html

астрахань

кировский район

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происшествия, астрахань, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)