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Во Владивостоке загорелся девятиэтажный жилой дом - РИА Новости, 16.02.2024
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04:15 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/pozhar-1927703340.html
Во Владивостоке загорелся девятиэтажный жилой дом
Во Владивостоке загорелся девятиэтажный жилой дом - РИА Новости, 16.02.2024
Во Владивостоке загорелся девятиэтажный жилой дом
Двух человек спасли, 18 человек эвакуировались самостоятельно во время пожара в девятиэтажном доме во Владивостоке, погибших и пострадавших нет, сообщается в... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T04:15
2024-02-16T04:15
происшествия
владивосток
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Двух человек спасли, 18 человек эвакуировались самостоятельно во время пожара в девятиэтажном доме во Владивостоке, погибших и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Приморскому краю. "В 09.56 поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Кирова, город Владивосток... Звено газодымозащитной службы спасло два человека из отрезанных дымом квартир. Также по лестничным маршам эвакуировались 18 человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что на момент прибытия пожарных из окна квартиры на восьмом этаже "вырывалось пламя". "В настоящее время проводится тушение пожара на площади около 12 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - добавляется в сообщении. В тушении пожара задействовано шесть единиц пожарной техники и 22 человек личного состава.
https://ria.ru/20240216/pozhar-1927702114.html
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происшествия, владивосток, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке загорелся девятиэтажный жилой дом

МЧС: двух человек спасли при пожаре в многоэтажке во Владивостоке

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Двух человек спасли, 18 человек эвакуировались самостоятельно во время пожара в девятиэтажном доме во Владивостоке, погибших и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Приморскому краю.
«
"В 09.56 поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Кирова, город Владивосток... Звено газодымозащитной службы спасло два человека из отрезанных дымом квартир. Также по лестничным маршам эвакуировались 18 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на момент прибытия пожарных из окна квартиры на восьмом этаже "вырывалось пламя".
"В настоящее время проводится тушение пожара на площади около 12 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - добавляется в сообщении.
В тушении пожара задействовано шесть единиц пожарной техники и 22 человек личного состава.
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ПроисшествияВладивостокРоссияПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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