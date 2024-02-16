https://ria.ru/20240216/pozhar-1927703340.html

Во Владивостоке загорелся девятиэтажный жилой дом

Во Владивостоке загорелся девятиэтажный жилой дом - РИА Новости, 16.02.2024

Во Владивостоке загорелся девятиэтажный жилой дом

Двух человек спасли, 18 человек эвакуировались самостоятельно во время пожара в девятиэтажном доме во Владивостоке, погибших и пострадавших нет, сообщается в... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T04:15

2024-02-16T04:15

2024-02-16T04:15

происшествия

владивосток

россия

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Двух человек спасли, 18 человек эвакуировались самостоятельно во время пожара в девятиэтажном доме во Владивостоке, погибших и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Приморскому краю. "В 09.56 поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Кирова, город Владивосток... Звено газодымозащитной службы спасло два человека из отрезанных дымом квартир. Также по лестничным маршам эвакуировались 18 человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что на момент прибытия пожарных из окна квартиры на восьмом этаже "вырывалось пламя". "В настоящее время проводится тушение пожара на площади около 12 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - добавляется в сообщении. В тушении пожара задействовано шесть единиц пожарной техники и 22 человек личного состава.

https://ria.ru/20240216/pozhar-1927702114.html

владивосток

россия

приморский край

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происшествия, владивосток, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)