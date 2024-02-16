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"Сплошной поток воды". Последствия уничтожения Киевом лесов в ЛНР - РИА Новости, 16.02.2024
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16:43 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/potok-1927828255.html
"Сплошной поток воды". Последствия уничтожения Киевом лесов в ЛНР
"Сплошной поток воды". Последствия уничтожения Киевом лесов в ЛНР - РИА Новости, 16.02.2024
"Сплошной поток воды". Последствия уничтожения Киевом лесов в ЛНР
В ЛНР борются с паводками, возникшими из-за уничтожения лесопосадок Киевом.
2024-02-16T16:43
2024-02-16T16:43
видео
луганская народная республика
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По словам местных жителей, грунтовые воды начали подниматься после 2020 года. Ранее с проблемой подтоплений здесь не сталкивались. Хвойные леса служили естественной дренажной системой. Власти ЛНР принимают меры, чтобы предотвратить дальнейшие подтопления.
луганская народная республика
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Сплошной поток воды". Последствия уничтожения Киевом лесов в ЛНР
В ЛНР борются с паводками, возникшими из-за уничтожения лесопосадок Киевом. С проблемой подтоплений здесь не сталкивались десятки лет.
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РИА Новости
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4.7
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видео, луганская народная республика, видео
Видео, Луганская Народная Республика
"Сплошной поток воды". Последствия уничтожения Киевом лесов в ЛНР
В ЛНР борются с паводками, возникшими из-за уничтожения лесопосадок Киевом.
2024-02-16T16:43
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"Сплошной поток воды". Последствия уничтожения Киевом лесов в ЛНР

Читать ria.ru в
В ЛНР борются с паводками, возникшими из-за уничтожения лесопосадок Киевом.
По словам местных жителей, грунтовые воды начали подниматься после 2020 года. Ранее с проблемой подтоплений здесь не сталкивались. Хвойные леса служили естественной дренажной системой. Власти ЛНР принимают меры, чтобы предотвратить дальнейшие подтопления.
 
ВидеоЛуганская Народная Республика
 
 
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