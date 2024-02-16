https://ria.ru/20240216/potok-1927828255.html

"Сплошной поток воды". Последствия уничтожения Киевом лесов в ЛНР

"Сплошной поток воды". Последствия уничтожения Киевом лесов в ЛНР - РИА Новости, 16.02.2024

"Сплошной поток воды". Последствия уничтожения Киевом лесов в ЛНР

В ЛНР борются с паводками, возникшими из-за уничтожения лесопосадок Киевом.

2024-02-16T16:43

2024-02-16T16:43

2024-02-16T16:43

видео

луганская народная республика

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По словам местных жителей, грунтовые воды начали подниматься после 2020 года. Ранее с проблемой подтоплений здесь не сталкивались. Хвойные леса служили естественной дренажной системой. Власти ЛНР принимают меры, чтобы предотвратить дальнейшие подтопления.

луганская народная республика

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Сплошной поток воды". Последствия уничтожения Киевом лесов в ЛНР В ЛНР борются с паводками, возникшими из-за уничтожения лесопосадок Киевом. С проблемой подтоплений здесь не сталкивались десятки лет. 2024-02-16T16:43 true PT3M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

видео, луганская народная республика, видео