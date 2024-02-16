https://ria.ru/20240216/potok-1927828255.html
"Сплошной поток воды". Последствия уничтожения Киевом лесов в ЛНР
"Сплошной поток воды". Последствия уничтожения Киевом лесов в ЛНР - РИА Новости, 16.02.2024
"Сплошной поток воды". Последствия уничтожения Киевом лесов в ЛНР
В ЛНР борются с паводками, возникшими из-за уничтожения лесопосадок Киевом.
2024-02-16T16:43
2024-02-16T16:43
2024-02-16T16:43
видео
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927780658_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2b754e33aa604d98c8fc9bb6e6e724a5.png
По словам местных жителей, грунтовые воды начали подниматься после 2020 года. Ранее с проблемой подтоплений здесь не сталкивались. Хвойные леса служили естественной дренажной системой. Власти ЛНР принимают меры, чтобы предотвратить дальнейшие подтопления.
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927780658_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_f84189bd4308a867ca192303ce9ac327.png
"Сплошной поток воды". Последствия уничтожения Киевом лесов в ЛНР
В ЛНР борются с паводками, возникшими из-за уничтожения лесопосадок Киевом. С проблемой подтоплений здесь не сталкивались десятки лет.
2024-02-16T16:43
true
PT3M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, луганская народная республика, видео
Видео, Луганская Народная Республика
"Сплошной поток воды". Последствия уничтожения Киевом лесов в ЛНР
В ЛНР борются с паводками, возникшими из-за уничтожения лесопосадок Киевом.
2024-02-16T16:43
true
PT3M26S
"Сплошной поток воды". Последствия уничтожения Киевом лесов в ЛНР
В ЛНР борются с паводками, возникшими из-за уничтожения лесопосадок Киевом.