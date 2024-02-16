https://ria.ru/20240216/postradavshie-1927877365.html
Московские врачи оценили состояние двух пострадавших в Белгороде женщин
Московские врачи оценили состояние двух пострадавших в Белгороде женщин - РИА Новости, 16.02.2024
Московские врачи оценили состояние двух пострадавших в Белгороде женщин
Состояние взрослых пациентов, переведенных на лечение в Москву из Белгорода после атаки ВСУ, стабильно тяжелое, заявил директор НМИЦ травматологии и ортопедии... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T20:10
2024-02-16T20:10
2024-02-16T20:10
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россия
вооруженные силы украины
удар всу по тц в белгороде
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Состояние взрослых пациентов, переведенных на лечение в Москву из Белгорода после атаки ВСУ, стабильно тяжелое, заявил директор НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова Минздрава Антон Назаренко. "В НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова Минздрава России сегодня утром госпитализированы двое пострадавших в результате обстрела в Белгороде. Пациентки в сознании, их состояние оценивается как стабильно-тяжелое — им оказывается вся необходимая медицинская помощь, включая психологическую",- сказал Назаренко журналистам. Он отметил, что проведен полный спектр диагностических исследований. Пациентке, которой показано хирургическое лечение, проведена операция. Второй пациентке проводится дообследование и консервативное лечение, пояснил Назаренко.
https://ria.ru/20240216/deti-1927874958.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, москва, россия, вооруженные силы украины, удар всу по тц в белгороде
Белгород, Москва, Россия, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
Московские врачи оценили состояние двух пострадавших в Белгороде женщин
Врачи считают состояние двух доставленных в Москву белгородок стабильно тяжелым