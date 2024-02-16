https://ria.ru/20240216/postradavshie-1927877365.html

Московские врачи оценили состояние двух пострадавших в Белгороде женщин

Московские врачи оценили состояние двух пострадавших в Белгороде женщин - РИА Новости, 16.02.2024

Московские врачи оценили состояние двух пострадавших в Белгороде женщин

Состояние взрослых пациентов, переведенных на лечение в Москву из Белгорода после атаки ВСУ, стабильно тяжелое, заявил директор НМИЦ травматологии и ортопедии... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T20:10

2024-02-16T20:10

2024-02-16T20:10

белгород

москва

россия

вооруженные силы украины

удар всу по тц в белгороде

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Состояние взрослых пациентов, переведенных на лечение в Москву из Белгорода после атаки ВСУ, стабильно тяжелое, заявил директор НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова Минздрава Антон Назаренко. "В НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова Минздрава России сегодня утром госпитализированы двое пострадавших в результате обстрела в Белгороде. Пациентки в сознании, их состояние оценивается как стабильно-тяжелое — им оказывается вся необходимая медицинская помощь, включая психологическую",- сказал Назаренко журналистам. Он отметил, что проведен полный спектр диагностических исследований. Пациентке, которой показано хирургическое лечение, проведена операция. Второй пациентке проводится дообследование и консервативное лечение, пояснил Назаренко.

https://ria.ru/20240216/deti-1927874958.html

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москва

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгород, москва, россия, вооруженные силы украины, удар всу по тц в белгороде