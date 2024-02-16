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Московские врачи оценили состояние двух пострадавших в Белгороде женщин - РИА Новости, 16.02.2024
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20:10 16.02.2024
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Московские врачи оценили состояние двух пострадавших в Белгороде женщин
Московские врачи оценили состояние двух пострадавших в Белгороде женщин - РИА Новости, 16.02.2024
Московские врачи оценили состояние двух пострадавших в Белгороде женщин
Состояние взрослых пациентов, переведенных на лечение в Москву из Белгорода после атаки ВСУ, стабильно тяжелое, заявил директор НМИЦ травматологии и ортопедии... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T20:10
2024-02-16T20:10
белгород
москва
россия
вооруженные силы украины
удар всу по тц в белгороде
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Состояние взрослых пациентов, переведенных на лечение в Москву из Белгорода после атаки ВСУ, стабильно тяжелое, заявил директор НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова Минздрава Антон Назаренко. "В НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова Минздрава России сегодня утром госпитализированы двое пострадавших в результате обстрела в Белгороде. Пациентки в сознании, их состояние оценивается как стабильно-тяжелое — им оказывается вся необходимая медицинская помощь, включая психологическую",- сказал Назаренко журналистам. Он отметил, что проведен полный спектр диагностических исследований. Пациентке, которой показано хирургическое лечение, проведена операция. Второй пациентке проводится дообследование и консервативное лечение, пояснил Назаренко.
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белгород, москва, россия, вооруженные силы украины, удар всу по тц в белгороде
Белгород, Москва, Россия, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
Московские врачи оценили состояние двух пострадавших в Белгороде женщин

Врачи считают состояние двух доставленных в Москву белгородок стабильно тяжелым

© фото очевидцаТорговый центр в Белгороде, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
Торговый центр в Белгороде, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
© фото очевидца
Торговый центр в Белгороде, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Состояние взрослых пациентов, переведенных на лечение в Москву из Белгорода после атаки ВСУ, стабильно тяжелое, заявил директор НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова Минздрава Антон Назаренко.
«
"В НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова Минздрава России сегодня утром госпитализированы двое пострадавших в результате обстрела в Белгороде. Пациентки в сознании, их состояние оценивается как стабильно-тяжелое — им оказывается вся необходимая медицинская помощь, включая психологическую",- сказал Назаренко журналистам.
Он отметил, что проведен полный спектр диагностических исследований. Пациентке, которой показано хирургическое лечение, проведена операция. Второй пациентке проводится дообследование и консервативное лечение, пояснил Назаренко.
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Вчера, 19:56
 
БелгородМоскваРоссияВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по ТЦ в Белгороде
 
 
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