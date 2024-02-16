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На Колыме ищут ребенка, пропавшего два года назад в Мариуполе

На Колыме ищут ребенка, пропавшего два года назад в Мариуполе - РИА Новости, 16.02.2024

На Колыме ищут ребенка, пропавшего два года назад в Мариуполе

В Магадане ищут 6-летнюю девочку Анастасию Толстокорову, которую могли вывезти из Мариуполя на север России, рассказал журналистам в пятницу полномоченный по... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T12:36

2024-02-16T12:36

2024-02-16T12:37

мариуполь

магаданская область

магадан

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МАГАДАН, 16 фев - РИА Новости. В Магадане ищут 6-летнюю девочку Анастасию Толстокорову, которую могли вывезти из Мариуполя на север России, рассказал журналистам в пятницу полномоченный по правам ребенка в Магаданской области Денис Павлик. Судьба ребенка неизвестна уже без малого два года. Расстояние от Мариуполя до Магадана - 6,7 тысячи километров по прямой. "Большая просьба ко всем жителям Магаданской области. Кто что-либо знает о местонахождении такой девочки, как Толстокорова Анастасия или, возможно, Екатерина: большая просьба сообщить в адрес уполномоченного по правам ребенка Магаданской области. <..> Будем признательны за любую информацию, предоставленную в наш адрес о том, возможно ли, что ребенок находится на территории нашей области", - сказал Павлик. Он уточнил, что дом, где жила семья Насти, обрушился во время военных действий в марте 2022 года. Тел не нашли. Бабушка девочки утверждает, что Анастасия Толстокорова могла оказаться на Колыме под именем Екатерина.

https://ria.ru/20230702/sobaka-1881783676.html

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мариуполь, магаданская область, магадан