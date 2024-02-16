https://ria.ru/20240216/pogoda-1927773676.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве на праздничных выходных

Синоптик рассказал о погоде в Москве на праздничных выходных - РИА Новости, 16.02.2024

Синоптик рассказал о погоде в Москве на праздничных выходных

Слабая дневная оттепель и небольшой снег предварительно прогнозируются на праздничных выходных 23-25 февраля в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T13:09

2024-02-16T13:09

2024-02-16T13:39

общество

москва

татьяна позднякова

праздники

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Слабая дневная оттепель и небольшой снег предварительно прогнозируются на праздничных выходных 23-25 февраля в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Официального прогноза еще нет, но модели долгосрочных прогнозов устойчиво показывают, что в следующие праздничные выходные сильного снега не ожидается, местами может приниматься небольшой снег, но только в стадии небольшого", - сказала Позднякова.Синоптик добавила, что период холодной погоды придется на начало следующей недели и после 22 февраля практически сойдет на нет."Температура в ночные и дневные часы будет довольно устойчивая, с небольшим суточным ходом, с небольшим морозцем - порядка минус 1 - минус 6 в ночные часы. Не исключено, что днем будет до слабой оттепели - во всяком случае около нуля, и на 25 февраля слабоположительная. Температурный режим будет выше климатической нормы, что нельзя будет сказать о начале следующей недели", - добавила она.

https://ria.ru/20240216/snegopad-1927779257.html

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общество, москва, татьяна позднякова, праздники