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Синоптик рассказал о погоде в Москве на праздничных выходных - РИА Новости, 16.02.2024
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13:09 16.02.2024 (обновлено: 13:39 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/pogoda-1927773676.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве на праздничных выходных
Синоптик рассказал о погоде в Москве на праздничных выходных - РИА Новости, 16.02.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве на праздничных выходных
Слабая дневная оттепель и небольшой снег предварительно прогнозируются на праздничных выходных 23-25 февраля в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:09
2024-02-16T13:39
общество
москва
татьяна позднякова
праздники
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Слабая дневная оттепель и небольшой снег предварительно прогнозируются на праздничных выходных 23-25 февраля в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Официального прогноза еще нет, но модели долгосрочных прогнозов устойчиво показывают, что в следующие праздничные выходные сильного снега не ожидается, местами может приниматься небольшой снег, но только в стадии небольшого", - сказала Позднякова.Синоптик добавила, что период холодной погоды придется на начало следующей недели и после 22 февраля практически сойдет на нет."Температура в ночные и дневные часы будет довольно устойчивая, с небольшим суточным ходом, с небольшим морозцем - порядка минус 1 - минус 6 в ночные часы. Не исключено, что днем будет до слабой оттепели - во всяком случае около нуля, и на 25 февраля слабоположительная. Температурный режим будет выше климатической нормы, что нельзя будет сказать о начале следующей недели", - добавила она.
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общество, москва, татьяна позднякова, праздники
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, праздники
Синоптик рассказал о погоде в Москве на праздничных выходных

Синоптик: в Москве будет оттепель и небольшой снег на праздничных выходных

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМужчина на одной из улиц в Москве
Мужчина на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мужчина на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Слабая дневная оттепель и небольшой снег предварительно прогнозируются на праздничных выходных 23-25 февраля в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"Официального прогноза еще нет, но модели долгосрочных прогнозов устойчиво показывают, что в следующие праздничные выходные сильного снега не ожидается, местами может приниматься небольшой снег, но только в стадии небольшого", - сказала Позднякова.
Синоптик добавила, что период холодной погоды придется на начало следующей недели и после 22 февраля практически сойдет на нет.
"Температура в ночные и дневные часы будет довольно устойчивая, с небольшим суточным ходом, с небольшим морозцем - порядка минус 1 - минус 6 в ночные часы. Не исключено, что днем будет до слабой оттепели - во всяком случае около нуля, и на 25 февраля слабоположительная. Температурный режим будет выше климатической нормы, что нельзя будет сказать о начале следующей недели", - добавила она.
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Вчера, 13:23
 
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