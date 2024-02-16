https://ria.ru/20240216/pogoda-1927713076.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 16.02.2024

Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу

Облачная погода и до минус 7 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T08:05

2024-02-16T08:05

2024-02-16T08:06

общество

москва

погода

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Облачная погода и до минус 7 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве в пятницу облачно, небольшой снег. Температура в городе - минус 5-7 градусов, в области - минус 3-8 градусов", - сказала Котилевская. Специалист отметила, что ветер будет дуть юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240215/snegopad-1927625486.html

москва

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, погода