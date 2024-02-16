https://ria.ru/20240216/pogoda-1927713076.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 16.02.2024
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода и до минус 7 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T08:05
2024-02-16T08:05
2024-02-16T08:06
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погода
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Облачная погода и до минус 7 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве в пятницу облачно, небольшой снег. Температура в городе - минус 5-7 градусов, в области - минус 3-8 градусов", - сказала Котилевская. Специалист отметила, что ветер будет дуть юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240215/snegopad-1927625486.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу
В Москве в пятницу ожидается облачная погода и до минус 7 градусов
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Облачная погода и до минус 7 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Алина Котилевская.
"В Москве в пятницу облачно, небольшой снег. Температура в городе - минус 5-7 градусов, в области - минус 3-8 градусов", - сказала Котилевская.
Специалист отметила, что ветер будет дуть юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба.
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