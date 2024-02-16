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Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 16.02.2024
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08:05 16.02.2024 (обновлено: 08:06 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/pogoda-1927713076.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 16.02.2024
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода и до минус 7 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T08:05
2024-02-16T08:06
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москва
погода
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Облачная погода и до минус 7 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве в пятницу облачно, небольшой снег. Температура в городе - минус 5-7 градусов, в области - минус 3-8 градусов", - сказала Котилевская. Специалист отметила, что ветер будет дуть юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240215/snegopad-1927625486.html
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу

В Москве в пятницу ожидается облачная погода и до минус 7 градусов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание МИД и купол Храма Христа Спасителя в Москве
Здание МИД и купол Храма Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание МИД и купол Храма Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Облачная погода и до минус 7 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"В Москве в пятницу облачно, небольшой снег. Температура в городе - минус 5-7 градусов, в области - минус 3-8 градусов", - сказала Котилевская.
Специалист отметила, что ветер будет дуть юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба.
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