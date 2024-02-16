https://ria.ru/20240216/podmoskove-1927859452.html

Более 360 заявок от Подмосковья подали на конкурс брендов "Знай наших"

Более 360 заявок от Подмосковья подали на конкурс брендов "Знай наших" - РИА Новости, 16.02.2024

Более 360 заявок от Подмосковья подали на конкурс брендов "Знай наших"

От Московской области на конкурс растущих российских брендов "Знай наших" подано более 360 заявок, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T18:18

2024-02-16T18:18

2024-02-16T18:18

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. От Московской области на конкурс растущих российских брендов "Знай наших" подано более 360 заявок, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ). Среди заявок от Подмосковья есть дома на воде и катера с подводным крылом, аналогов которым нет в России. На конкурс "Знай наших" заявилась компания по строительству энергоэффективных плавучих домов, а также предприятие по производству катеров-катамаранов с подводным крылом. Оба бренда имеют прописку в Московской области и ранее работали с западными партнерами, однако с 2023 года смогли переориентироваться на другие рынки и заменить иностранные комплектующие российскими. Компания по строительству плавучих домов Houseboat.ru, начинавшаяся как совместный проект российских и датских предпринимателей, стала исключительно российской. Дома этой компании энергоэффективны и способны вмерзать в лед, что особенно актуально для России. "В нашей стране более 2,8 миллиона рек общей длинной 12,4 миллиона километров и свыше 2 миллионов озер суммарной площадью более 350 тысяч квадратных километров. С такими водными просторами у отечественного рынка хаусботов огромный потенциал", – считает основательница бренда Екатерина Карсакова, ее слова приводит пресс-служба АСИ. Компания "Мортех", которая ранее занималась продажей и дистрибуцией яхт иностранного производства, сейчас разрабатывает свои катера нового поколения "Фалко", оборудованные системами автоматического управления и подводным крылом. Такие катера могут самостоятельно маневрировать и автоматически вернуться в порт в случае чрезвычайной ситуации, при этом ими легко и безопасно управлять. Размер базовой модели - 8,5 метра (28 футов). Это "золотой стандарт" для пассажирских и экскурсионных катеров вместимостью 14-16 человек, они также могут перевозить один легковой автомобиль или два квадроцикла. В настоящее время компания строит верфь в подмосковной Дубне, где смогут одновременно производиться до полутора десятка 12-ти и 18-метровых лодок. В этом году на конкурс растущих российских брендов "Знай наших", который проводят АСИ и фонд "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ, поступило более 12 тысяч заявок – почти в 2,5 раза больше, чем годом раннее. При выборе победителей учитываются темпы роста оборота за год, оценка партнеров проекта и регионов, где компания зарегистрирована, мнение жюри конкурса и участие компании в социальных проектах. Цель конкурса – оказать поддержку перспективным отечественным брендам во всех регионах страны.

https://ria.ru/20240216/biznes-1927789785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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