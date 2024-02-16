https://ria.ru/20240216/podmoskove-1927859452.html
Более 360 заявок от Подмосковья подали на конкурс брендов "Знай наших"
Более 360 заявок от Подмосковья подали на конкурс брендов "Знай наших" - РИА Новости, 16.02.2024
Более 360 заявок от Подмосковья подали на конкурс брендов "Знай наших"
От Московской области на конкурс растущих российских брендов "Знай наших" подано более 360 заявок, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T18:18
2024-02-16T18:18
2024-02-16T18:18
твой бизнес
твой бизнес – новости
россия
московская область (подмосковье)
дубна
агентство стратегических инициатив (аси)
вэб.рф (вэб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927858879_0:271:3077:2002_1920x0_80_0_0_3bdd921fe91a69d80a213800b66c20ad.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. От Московской области на конкурс растущих российских брендов "Знай наших" подано более 360 заявок, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ). Среди заявок от Подмосковья есть дома на воде и катера с подводным крылом, аналогов которым нет в России. На конкурс "Знай наших" заявилась компания по строительству энергоэффективных плавучих домов, а также предприятие по производству катеров-катамаранов с подводным крылом. Оба бренда имеют прописку в Московской области и ранее работали с западными партнерами, однако с 2023 года смогли переориентироваться на другие рынки и заменить иностранные комплектующие российскими. Компания по строительству плавучих домов Houseboat.ru, начинавшаяся как совместный проект российских и датских предпринимателей, стала исключительно российской. Дома этой компании энергоэффективны и способны вмерзать в лед, что особенно актуально для России. "В нашей стране более 2,8 миллиона рек общей длинной 12,4 миллиона километров и свыше 2 миллионов озер суммарной площадью более 350 тысяч квадратных километров. С такими водными просторами у отечественного рынка хаусботов огромный потенциал", – считает основательница бренда Екатерина Карсакова, ее слова приводит пресс-служба АСИ. Компания "Мортех", которая ранее занималась продажей и дистрибуцией яхт иностранного производства, сейчас разрабатывает свои катера нового поколения "Фалко", оборудованные системами автоматического управления и подводным крылом. Такие катера могут самостоятельно маневрировать и автоматически вернуться в порт в случае чрезвычайной ситуации, при этом ими легко и безопасно управлять. Размер базовой модели - 8,5 метра (28 футов). Это "золотой стандарт" для пассажирских и экскурсионных катеров вместимостью 14-16 человек, они также могут перевозить один легковой автомобиль или два квадроцикла. В настоящее время компания строит верфь в подмосковной Дубне, где смогут одновременно производиться до полутора десятка 12-ти и 18-метровых лодок. В этом году на конкурс растущих российских брендов "Знай наших", который проводят АСИ и фонд "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ, поступило более 12 тысяч заявок – почти в 2,5 раза больше, чем годом раннее. При выборе победителей учитываются темпы роста оборота за год, оценка партнеров проекта и регионов, где компания зарегистрирована, мнение жюри конкурса и участие компании в социальных проектах. Цель конкурса – оказать поддержку перспективным отечественным брендам во всех регионах страны.
https://ria.ru/20240216/biznes-1927789785.html
https://ria.ru/20240216/moskva-1927772626.html
россия
московская область (подмосковье)
дубна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927858879_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_0b2c1d0bc9ce2a771134d712c18ee94a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, россия, московская область (подмосковье), дубна, агентство стратегических инициатив (аси), вэб.рф (вэб)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Московская область (Подмосковье), Дубна, Агентство стратегических инициатив (АСИ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. От Московской области на конкурс растущих российских брендов "Знай наших" подано более 360 заявок, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Среди заявок от Подмосковья есть дома на воде и катера с подводным крылом, аналогов которым нет в России.
На конкурс "Знай наших" заявилась компания по строительству энергоэффективных плавучих домов, а также предприятие по производству катеров-катамаранов с подводным крылом. Оба бренда имеют прописку в Московской области и ранее работали с западными партнерами, однако с 2023 года смогли переориентироваться на другие рынки и заменить иностранные комплектующие российскими.
Компания по строительству плавучих домов Houseboat.ru, начинавшаяся как совместный проект российских и датских предпринимателей, стала исключительно российской. Дома этой компании энергоэффективны и способны вмерзать в лед, что особенно актуально для России.
Хабаровский бизнесмен увеличил в 10 раз число клиентов с бизнес-инкубатором
"В нашей стране более 2,8 миллиона рек общей длинной 12,4 миллиона километров и свыше 2 миллионов озер суммарной площадью более 350 тысяч квадратных километров. С такими водными просторами у отечественного рынка хаусботов огромный потенциал", – считает основательница бренда Екатерина Карсакова, ее слова приводит пресс-служба АСИ.
Компания "Мортех", которая ранее занималась продажей и дистрибуцией яхт иностранного производства, сейчас разрабатывает свои катера нового поколения "Фалко", оборудованные системами автоматического управления и подводным крылом. Такие катера могут самостоятельно маневрировать и автоматически вернуться в порт в случае чрезвычайной ситуации, при этом ими легко и безопасно управлять. Размер базовой модели - 8,5 метра (28 футов). Это "золотой стандарт" для пассажирских и экскурсионных катеров вместимостью 14-16 человек, они также могут перевозить один легковой автомобиль или два квадроцикла.
В настоящее время компания строит верфь в подмосковной Дубне, где смогут одновременно производиться до полутора десятка 12-ти и 18-метровых лодок.
Обучающая встреча для предпринимателей пройдет в Москве 19 февраля
В этом году на конкурс растущих российских брендов "Знай наших", который проводят АСИ и фонд "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ, поступило более 12 тысяч заявок – почти в 2,5 раза больше, чем годом раннее. При выборе победителей учитываются темпы роста оборота за год, оценка партнеров проекта и регионов, где компания зарегистрирована, мнение жюри конкурса и участие компании в социальных проектах.
Цель конкурса – оказать поддержку перспективным отечественным брендам во всех регионах страны.