https://ria.ru/20240216/podmoskove-1927850304.html

Кредитный рейтинг Подмосковья достиг высшего уровня ААА(RU)

Кредитный рейтинг Подмосковья достиг высшего уровня ААА(RU) - РИА Новости, 16.02.2024

Кредитный рейтинг Подмосковья достиг высшего уровня ААА(RU)

Подмосковью присвоен наивысший кредитный рейтинг ААА(RU), также до показателя ААА(RU) вырос рейтинг ее облигационных займов, сообщили в пресс-службе губернатора РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T17:42

2024-02-16T17:42

2024-02-16T17:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Подмосковью присвоен наивысший кредитный рейтинг ААА(RU), также до показателя ААА(RU) вырос рейтинг ее облигационных займов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), аккредитованное при Центральном банке РФ, повысило кредитный рейтинг Подмосковья до высшего уровня ААА(RU), изменив прогноз на "стабильный". Также до показателя ААА(RU) вырос рейтинг её облигационных займов", - отметили в пресс-службе. Как говорится в заключении АКРА, положительное воздействие на рейтинг оказала высокая операционная эффективность бюджета, в том числе ускоренный рост собственных доходов по сравнению с расходами. Эксперты агентства полагают, что эта тенденция сохранится в долгосрочном периоде. Аналитики отметили увеличение доли капитальных расходов за счет собственных средств, добавили в пресс-службе. "Повышение кредитного рейтинга до высшего уровня означает, что Подмосковье - регион с растущей экономикой, эффективной и устойчивой финансовой системой. У нас опережающий рост собственных доходов над расходами, значительная доля капвложений в инфраструктуру, в развитие. А значит – с нами стабильно и выгодно работать инвесторам. У нас хороший кредитный портфель", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

https://realty.ria.ru/20240215/predpriyatiya-1927626328.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)