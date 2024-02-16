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Кредитный рейтинг Подмосковья достиг высшего уровня ААА(RU) - РИА Новости, 16.02.2024
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Новости Подмосковья
 
17:42 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/podmoskove-1927850304.html
Кредитный рейтинг Подмосковья достиг высшего уровня ААА(RU)
Кредитный рейтинг Подмосковья достиг высшего уровня ААА(RU) - РИА Новости, 16.02.2024
Кредитный рейтинг Подмосковья достиг высшего уровня ААА(RU)
Подмосковью присвоен наивысший кредитный рейтинг ААА(RU), также до показателя ААА(RU) вырос рейтинг ее облигационных займов, сообщили в пресс-службе губернатора РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T17:42
2024-02-16T17:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Подмосковью присвоен наивысший кредитный рейтинг ААА(RU), также до показателя ААА(RU) вырос рейтинг ее облигационных займов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), аккредитованное при Центральном банке РФ, повысило кредитный рейтинг Подмосковья до высшего уровня ААА(RU), изменив прогноз на "стабильный". Также до показателя ААА(RU) вырос рейтинг её облигационных займов", - отметили в пресс-службе. Как говорится в заключении АКРА, положительное воздействие на рейтинг оказала высокая операционная эффективность бюджета, в том числе ускоренный рост собственных доходов по сравнению с расходами. Эксперты агентства полагают, что эта тенденция сохранится в долгосрочном периоде. Аналитики отметили увеличение доли капитальных расходов за счет собственных средств, добавили в пресс-службе. "Повышение кредитного рейтинга до высшего уровня означает, что Подмосковье - регион с растущей экономикой, эффективной и устойчивой финансовой системой. У нас опережающий рост собственных доходов над расходами, значительная доля капвложений в инфраструктуру, в развитие. А значит – с нами стабильно и выгодно работать инвесторам. У нас хороший кредитный портфель", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)

Кредитный рейтинг Подмосковья достиг высшего уровня ААА(RU)

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Антон ЧерновГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Антон Чернов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Подмосковью присвоен наивысший кредитный рейтинг ААА(RU), также до показателя ААА(RU) вырос рейтинг ее облигационных займов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), аккредитованное при Центральном банке РФ, повысило кредитный рейтинг Подмосковья до высшего уровня ААА(RU), изменив прогноз на "стабильный". Также до показателя ААА(RU) вырос рейтинг её облигационных займов", - отметили в пресс-службе.
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Как говорится в заключении АКРА, положительное воздействие на рейтинг оказала высокая операционная эффективность бюджета, в том числе ускоренный рост собственных доходов по сравнению с расходами. Эксперты агентства полагают, что эта тенденция сохранится в долгосрочном периоде. Аналитики отметили увеличение доли капитальных расходов за счет собственных средств, добавили в пресс-службе.
"Повышение кредитного рейтинга до высшего уровня означает, что Подмосковье - регион с растущей экономикой, эффективной и устойчивой финансовой системой. У нас опережающий рост собственных доходов над расходами, значительная доля капвложений в инфраструктуру, в развитие. А значит – с нами стабильно и выгодно работать инвесторам. У нас хороший кредитный портфель", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
 
 
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