https://ria.ru/20240216/plennye-1927802852.html
Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных
Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных - РИА Новости, 16.02.2024
Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных
За прошедшую неделю в плен к ВС РФ сдались 35 военнослужащих ВСУ, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:09
2024-02-16T15:09
2024-02-16T15:14
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. За прошедшую неделю в плен к ВС РФ сдались 35 военнослужащих ВСУ, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны России."В течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927801870.html
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россия, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных
МО: за неделю в плен сдались 35 военнослужащих ВСУ