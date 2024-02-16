https://ria.ru/20240216/plennye-1927802852.html

Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных

Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных - РИА Новости, 16.02.2024

Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных

За прошедшую неделю в плен к ВС РФ сдались 35 военнослужащих ВСУ, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:09

2024-02-16T15:09

2024-02-16T15:14

специальная военная операция на украине

россия

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. За прошедшую неделю в плен к ВС РФ сдались 35 военнослужащих ВСУ, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны России."В течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240216/ukraina-1927801870.html

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россия, в мире, вооруженные силы украины