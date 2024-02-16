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Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных - РИА Новости, 16.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 16.02.2024 (обновлено: 15:14 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/plennye-1927802852.html
Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных
Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных - РИА Новости, 16.02.2024
Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных
За прошедшую неделю в плен к ВС РФ сдались 35 военнослужащих ВСУ, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:09
2024-02-16T15:14
специальная военная операция на украине
россия
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. За прошедшую неделю в плен к ВС РФ сдались 35 военнослужащих ВСУ, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны России."В течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
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россия, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных

МО: за неделю в плен сдались 35 военнослужащих ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. За прошедшую неделю в плен к ВС РФ сдались 35 военнослужащих ВСУ, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны России.
«
"В течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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Вчера, 15:07
 
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