Рейтинг@Mail.ru
Глава Евросовета прокомментировал смерть Навального - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 16.02.2024 (обновлено: 16:01 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/otvetstvennost-1927808357.html
Глава Евросовета прокомментировал смерть Навального
Глава Евросовета прокомментировал смерть Навального - РИА Новости, 16.02.2024
Глава Евросовета прокомментировал смерть Навального
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС возлагает на власти России единоличную ответственность за смерть Алексея Навального. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:30
2024-02-16T16:01
происшествия
россия
москва
владимирская область
мария захарова
шарль мишель
алексей навальный
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831506248_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e0c88c40367dcc2f1d6faeb15f050edf.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС возлагает на власти России единоличную ответственность за смерть Алексея Навального. "ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть", - написал Мишель в сети X. Региональное управление ФСИН в пятницу сообщило, что Алексей Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала саморазоблачительной моментальную реакцию лидеров стран НАТО с выводами о смерти Алексея Навального в колонии. По ее словам, заключения судмедэкспертизы ещё нет, а выводы у Запада уже готовы. В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана). В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области. В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927805729.html
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927792777.html
россия
москва
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831506248_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_c2542d5881889b7f098c814e37a192f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, владимирская область, мария захарова, шарль мишель, алексей навальный, евросоюз, московский городской суд, евросовет
Происшествия, Россия, Москва, Владимирская область, Мария Захарова, Шарль Мишель, Алексей Навальный, Евросоюз, Московский городской суд, Евросовет
Глава Евросовета прокомментировал смерть Навального

Глава Евросовета Мишель прокомментировал смерть Навального

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШарль Мишель
Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Шарль Мишель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС возлагает на власти России единоличную ответственность за смерть Алексея Навального.
«
"ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть", - написал Мишель в сети X.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Глава МИД Франции прокомментировал смерть Навального
Вчера, 15:21
Региональное управление ФСИН в пятницу сообщило, что Алексей Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала саморазоблачительной моментальную реакцию лидеров стран НАТО с выводами о смерти Алексея Навального в колонии. По ее словам, заключения судмедэкспертизы ещё нет, а выводы у Запада уже готовы.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана).
В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области.
В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".
Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
О смерти Навального доложили из Москвы, сообщил Песков
Вчера, 14:32
 
ПроисшествияРоссияМоскваВладимирская областьМария ЗахароваШарль МишельАлексей НавальныйЕвросоюзМосковский городской судЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала