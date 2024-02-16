https://ria.ru/20240216/otvetstvennost-1927808357.html

Глава Евросовета прокомментировал смерть Навального

Глава Евросовета прокомментировал смерть Навального - РИА Новости, 16.02.2024

Глава Евросовета прокомментировал смерть Навального

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС возлагает на власти России единоличную ответственность за смерть Алексея Навального. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:30

2024-02-16T15:30

2024-02-16T16:01

происшествия

россия

москва

владимирская область

мария захарова

шарль мишель

алексей навальный

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831506248_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e0c88c40367dcc2f1d6faeb15f050edf.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС возлагает на власти России единоличную ответственность за смерть Алексея Навального. "ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть", - написал Мишель в сети X. Региональное управление ФСИН в пятницу сообщило, что Алексей Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала саморазоблачительной моментальную реакцию лидеров стран НАТО с выводами о смерти Алексея Навального в колонии. По ее словам, заключения судмедэкспертизы ещё нет, а выводы у Запада уже готовы. В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана). В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области. В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".

https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927805729.html

https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927792777.html

россия

москва

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, владимирская область, мария захарова, шарль мишель, алексей навальный, евросоюз, московский городской суд, евросовет