https://ria.ru/20240216/otvetstvennost-1927808357.html
Глава Евросовета прокомментировал смерть Навального
Глава Евросовета прокомментировал смерть Навального - РИА Новости, 16.02.2024
Глава Евросовета прокомментировал смерть Навального
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС возлагает на власти России единоличную ответственность за смерть Алексея Навального. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:30
2024-02-16T15:30
2024-02-16T16:01
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС возлагает на власти России единоличную ответственность за смерть Алексея Навального. "ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть", - написал Мишель в сети X. Региональное управление ФСИН в пятницу сообщило, что Алексей Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала саморазоблачительной моментальную реакцию лидеров стран НАТО с выводами о смерти Алексея Навального в колонии. По ее словам, заключения судмедэкспертизы ещё нет, а выводы у Запада уже готовы. В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана). В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области. В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927805729.html
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происшествия, россия, москва, владимирская область, мария захарова, шарль мишель, алексей навальный, евросоюз, московский городской суд, евросовет
Происшествия, Россия, Москва, Владимирская область, Мария Захарова, Шарль Мишель, Алексей Навальный, Евросоюз, Московский городской суд, Евросовет
Глава Евросовета прокомментировал смерть Навального
Глава Евросовета Мишель прокомментировал смерть Навального