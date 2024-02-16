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Германия поставила Украине бронетранспортеры и инженерные танки - РИА Новости, 16.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:09 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/oruzhie-1927882810.html
Германия поставила Украине бронетранспортеры и инженерные танки
Германия поставила Украине бронетранспортеры и инженерные танки - РИА Новости, 16.02.2024
Германия поставила Украине бронетранспортеры и инженерные танки
Германия за прошедшую неделю поставила на Украину 18 бронетранспортеров, бронемашины для разминирования, инженерный танк, БПЛА и боеприпасы, следует из... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T21:09
2024-02-16T21:09
специальная военная операция на украине
технологии
украина
германия
россия
сергей лавров
нато
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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Германия за прошедшую неделю поставила на Украину 18 бронетранспортеров, бронемашины для разминирования, инженерный танк, БПЛА и боеприпасы, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ. В списке публикуются данные о уже реализованной на сегодняшний день немецкой военной помощи Киеву. В обновленном в пятницу списке указана поставка 18 бронетранспортеров, более 3990 единиц артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 3 бронемашины для разминирования Wisent, инженерный танк Dachs, 9 минных трала, несколько десятков разведывательных БПЛА Vector, RQ-35 Heidrun, Primoco ONE и Songbird, 4 машины пограничного патруля, 500 светодиодных фонарей и IT-оборудование. Также на стадии подготовки к передаче находятся 2 системы ПВО Skynex с боеприпасами, ракеты для систем IRIS-T, 18 колесных гаубиц RCH 155, 18 самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000, более 120 000 единиц боеприпасов калибра 122-мм, 9 инженерных танков Dachs и 40 разведывательных дронов Vector. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240216/pomosch-1927880831.html
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технологии, украина, германия, россия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Германия, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Германия поставила Украине бронетранспортеры и инженерные танки

Германия за неделю поставила Украине 18 БТР, инженерный танк, БПЛА и боеприпасы

© AP Photo / Mykola TymchenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Mykola Tymchenko
Украинские военные. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Германия за прошедшую неделю поставила на Украину 18 бронетранспортеров, бронемашины для разминирования, инженерный танк, БПЛА и боеприпасы, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ.
В списке публикуются данные о уже реализованной на сегодняшний день немецкой военной помощи Киеву.
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В обновленном в пятницу списке указана поставка 18 бронетранспортеров, более 3990 единиц артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 3 бронемашины для разминирования Wisent, инженерный танк Dachs, 9 минных трала, несколько десятков разведывательных БПЛА Vector, RQ-35 Heidrun, Primoco ONE и Songbird, 4 машины пограничного патруля, 500 светодиодных фонарей и IT-оборудование.
Также на стадии подготовки к передаче находятся 2 системы ПВО Skynex с боеприпасами, ракеты для систем IRIS-T, 18 колесных гаубиц RCH 155, 18 самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000, более 120 000 единиц боеприпасов калибра 122-мм, 9 инженерных танков Dachs и 40 разведывательных дронов Vector.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииУкраинаГерманияРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
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