https://ria.ru/20240216/oruzhie-1927882393.html

Байден: США не видят намерения России разместить противоспутниковое оружие

Байден: США не видят намерения России разместить противоспутниковое оружие - РИА Новости, 16.02.2024

Байден: США не видят намерения России разместить противоспутниковое оружие

США получили информацию о технических возможностях России разместить в космосе противоспутниковое оружие, но не видят намерения реализовать эти замыслы, заявил... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T21:07

2024-02-16T21:07

2024-02-16T21:17

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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. США получили информацию о технических возможностях России разместить в космосе противоспутниковое оружие, но не видят намерения реализовать эти замыслы, заявил президент Джо Байден. В телеобращении в связи со смертью Алексея Навального он раскрыл, какой "угрозой национальной безопасности" был обеспокоен на этой неделе американский истеблишмент. "Все, что они (российские силы – ред.) делают или будут делать, имеет отношение к спутникам в космосе и потенциальным возможностям нанести им ущерб <...> Я не вижу свидетельств того, что они приняли решение продвигаться (к реализации этих планов – ред.)", - сказал Байден."Мы обнаружили возможности запустить в космос систему, которая теоретически будет причинять ущерб. Этого еще не случилось, и я надеюсь, что не случится", - добавил он.

https://ria.ru/20240216/pomosch-1927880831.html

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в мире, россия, америка, сша, джо байден, алексей навальный