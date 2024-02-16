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Байден: США не видят намерения России разместить противоспутниковое оружие - РИА Новости, 16.02.2024
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21:07 16.02.2024 (обновлено: 21:17 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/oruzhie-1927882393.html
Байден: США не видят намерения России разместить противоспутниковое оружие
Байден: США не видят намерения России разместить противоспутниковое оружие - РИА Новости, 16.02.2024
Байден: США не видят намерения России разместить противоспутниковое оружие
США получили информацию о технических возможностях России разместить в космосе противоспутниковое оружие, но не видят намерения реализовать эти замыслы, заявил... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T21:07
2024-02-16T21:17
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. США получили информацию о технических возможностях России разместить в космосе противоспутниковое оружие, но не видят намерения реализовать эти замыслы, заявил президент Джо Байден. В телеобращении в связи со смертью Алексея Навального он раскрыл, какой "угрозой национальной безопасности" был обеспокоен на этой неделе американский истеблишмент. &quot;Все, что они (российские силы – ред.) делают или будут делать, имеет отношение к спутникам в космосе и потенциальным возможностям нанести им ущерб &lt;...&gt; Я не вижу свидетельств того, что они приняли решение продвигаться (к реализации этих планов – ред.)&quot;, - сказал Байден."Мы обнаружили возможности запустить в космос систему, которая теоретически будет причинять ущерб. Этого еще не случилось, и я надеюсь, что не случится", - добавил он.
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в мире, россия, америка, сша, джо байден, алексей навальный
В мире, Россия, Америка, США, Джо Байден, Алексей Навальный
Байден: США не видят намерения России разместить противоспутниковое оружие

Байден: США не видят намерения РФ разместить противоспутниковое оружие в космосе

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. США получили информацию о технических возможностях России разместить в космосе противоспутниковое оружие, но не видят намерения реализовать эти замыслы, заявил президент Джо Байден.
В телеобращении в связи со смертью Алексея Навального он раскрыл, какой "угрозой национальной безопасности" был обеспокоен на этой неделе американский истеблишмент.
«

"Все, что они (российские силы – ред.) делают или будут делать, имеет отношение к спутникам в космосе и потенциальным возможностям нанести им ущерб <...> Я не вижу свидетельств того, что они приняли решение продвигаться (к реализации этих планов – ред.)", - сказал Байден.

«
"Мы обнаружили возможности запустить в космос систему, которая теоретически будет причинять ущерб. Этого еще не случилось, и я надеюсь, что не случится", - добавил он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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В миреРоссияАмерикаСШАДжо БайденАлексей Навальный
 
 
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