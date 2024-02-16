Рейтинг@Mail.ru
Кремль заявил о готовности к работе с США по противоспутниковому оружию - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 16.02.2024 (обновлено: 19:37 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/oruzhie-1927870275.html
Кремль заявил о готовности к работе с США по противоспутниковому оружию
Кремль заявил о готовности к работе с США по противоспутниковому оружию - РИА Новости, 16.02.2024
Кремль заявил о готовности к работе с США по противоспутниковому оружию
США пока не обращались к РФ по поводу совместной работы по вопросу противоспутникового оружия, Россия готова, если будут такие инициативы, заявил... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T19:24
2024-02-16T19:37
сша
россия
дмитрий песков
джон кирби
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923836390_0:0:3127:1759_1920x0_80_0_0_6fd58346273f4ae81e3fbf262a92928d.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. США пока не обращались к РФ по поводу совместной работы по вопросу противоспутникового оружия, Россия готова, если будут такие инициативы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Белый дом подтвердил, что угроза национальной безопасности, о которой предупредили в конгресс накануне, касается якобы разрабатываемого РФ противоспутникового оружия, президент США потребовал дипломатических контактов с РФ, сообщил ранее представитель Белого дома Джон Кирби."Если будут какие-то инициативы с американской стороны", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о готовности РФ к контактам по этому вопросу.Он отметил, что пока таких обращений не поступало.
https://ria.ru/20240215/oruzhie-1927686169.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923835529_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c6cf4db13db3ef7158c74ee74a0e2190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, дмитрий песков, джон кирби
США, Россия, Дмитрий Песков, Джон Кирби
Кремль заявил о готовности к работе с США по противоспутниковому оружию

Песков: США пока не обращались к России о работе по противоспутниковому оружию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. США пока не обращались к РФ по поводу совместной работы по вопросу противоспутникового оружия, Россия готова, если будут такие инициативы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Белый дом подтвердил, что угроза национальной безопасности, о которой предупредили в конгресс накануне, касается якобы разрабатываемого РФ противоспутникового оружия, президент США потребовал дипломатических контактов с РФ, сообщил ранее представитель Белого дома Джон Кирби.
«
"Если будут какие-то инициативы с американской стороны", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о готовности РФ к контактам по этому вопросу.
Он отметил, что пока таких обращений не поступало.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Байден поручил связаться с Россией из-за "противоспутникового оружия"
15 февраля, 22:33
 
СШАРоссияДмитрий ПесковДжон Кирби
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала