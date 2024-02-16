https://ria.ru/20240216/oruzhie-1927870275.html
Кремль заявил о готовности к работе с США по противоспутниковому оружию
Кремль заявил о готовности к работе с США по противоспутниковому оружию - РИА Новости, 16.02.2024
Кремль заявил о готовности к работе с США по противоспутниковому оружию
США пока не обращались к РФ по поводу совместной работы по вопросу противоспутникового оружия, Россия готова, если будут такие инициативы, заявил... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T19:24
2024-02-16T19:24
2024-02-16T19:37
сша
россия
дмитрий песков
джон кирби
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. США пока не обращались к РФ по поводу совместной работы по вопросу противоспутникового оружия, Россия готова, если будут такие инициативы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Белый дом подтвердил, что угроза национальной безопасности, о которой предупредили в конгресс накануне, касается якобы разрабатываемого РФ противоспутникового оружия, президент США потребовал дипломатических контактов с РФ, сообщил ранее представитель Белого дома Джон Кирби."Если будут какие-то инициативы с американской стороны", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о готовности РФ к контактам по этому вопросу.Он отметил, что пока таких обращений не поступало.
https://ria.ru/20240215/oruzhie-1927686169.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, дмитрий песков, джон кирби
США, Россия, Дмитрий Песков, Джон Кирби
Кремль заявил о готовности к работе с США по противоспутниковому оружию
Песков: США пока не обращались к России о работе по противоспутниковому оружию