https://ria.ru/20240216/oruzhie-1927870275.html

Кремль заявил о готовности к работе с США по противоспутниковому оружию

Кремль заявил о готовности к работе с США по противоспутниковому оружию - РИА Новости, 16.02.2024

Кремль заявил о готовности к работе с США по противоспутниковому оружию

США пока не обращались к РФ по поводу совместной работы по вопросу противоспутникового оружия, Россия готова, если будут такие инициативы, заявил... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T19:24

2024-02-16T19:24

2024-02-16T19:37

сша

россия

дмитрий песков

джон кирби

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. США пока не обращались к РФ по поводу совместной работы по вопросу противоспутникового оружия, Россия готова, если будут такие инициативы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Белый дом подтвердил, что угроза национальной безопасности, о которой предупредили в конгресс накануне, касается якобы разрабатываемого РФ противоспутникового оружия, президент США потребовал дипломатических контактов с РФ, сообщил ранее представитель Белого дома Джон Кирби."Если будут какие-то инициативы с американской стороны", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о готовности РФ к контактам по этому вопросу.Он отметил, что пока таких обращений не поступало.

https://ria.ru/20240215/oruzhie-1927686169.html

сша

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, дмитрий песков, джон кирби