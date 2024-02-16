https://ria.ru/20240216/ograblenie-1927732718.html

Грабителем банка в Хабаровске оказался проигравший на ставках бизнесмен

Грабителем банка в Хабаровске оказался проигравший на ставках бизнесмен - РИА Новости, 16.02.2024

Грабителем банка в Хабаровске оказался проигравший на ставках бизнесмен

В Хабаровске задержали налетчика, ограбившего банк на 13 миллионов рублей - им оказался разорившийся коммерсант, набравший долгов на тотализаторе, сообщают... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T10:05

2024-02-16T10:05

2024-02-16T10:06

происшествия

хабаровск

россия

ирина волк

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ХАБАРОВСК, 16 фев - РИА Новости. В Хабаровске задержали налетчика, ограбившего банк на 13 миллионов рублей - им оказался разорившийся коммерсант, набравший долгов на тотализаторе, сообщают правоохранительные ведомства в пятницу. Вечером во вторник февраля мужчина ворвался в офис банка по улице Краснореченской в Индустриальном районе Хабаровска, угрожая пистолетом и гранатами похитил свыше 11 миллионов рублей и еще два миллиона валютой, сообщали ранее в полиции региона. Ночью 15 февраля подозреваемый был задержан, сообщает прокуратура края. "Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 41-летнему местному жителю, в отношении которого возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 4 статьи 161 УК РФ (разбой)", - говорится в релизе. Как уточнила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина занимался продажей автомобилей, ввезенных из-за границы, а когда бизнес стал убыточным, он "сделал большую ошибку – стал делать ставки на спортивном тотализаторе". В итоге долги лишь возросли. Оказавшись в, казалось бы, безвыходном положении, он решил совершить нападение на отделение банка, используя игрушечный пистолет и муляжи гранат, отметила Волк.

https://ria.ru/20240110/cr-1920433908.html

https://ria.ru/20220815/prigovor-1809795460.html

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровск, россия, ирина волк