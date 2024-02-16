https://ria.ru/20240216/ograblenie-1927732718.html
Грабителем банка в Хабаровске оказался проигравший на ставках бизнесмен
Грабителем банка в Хабаровске оказался проигравший на ставках бизнесмен - РИА Новости, 16.02.2024
Грабителем банка в Хабаровске оказался проигравший на ставках бизнесмен
В Хабаровске задержали налетчика, ограбившего банк на 13 миллионов рублей - им оказался разорившийся коммерсант, набравший долгов на тотализаторе, сообщают... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T10:05
2024-02-16T10:05
2024-02-16T10:06
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ХАБАРОВСК, 16 фев - РИА Новости. В Хабаровске задержали налетчика, ограбившего банк на 13 миллионов рублей - им оказался разорившийся коммерсант, набравший долгов на тотализаторе, сообщают правоохранительные ведомства в пятницу. Вечером во вторник февраля мужчина ворвался в офис банка по улице Краснореченской в Индустриальном районе Хабаровска, угрожая пистолетом и гранатами похитил свыше 11 миллионов рублей и еще два миллиона валютой, сообщали ранее в полиции региона. Ночью 15 февраля подозреваемый был задержан, сообщает прокуратура края. "Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 41-летнему местному жителю, в отношении которого возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 4 статьи 161 УК РФ (разбой)", - говорится в релизе. Как уточнила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина занимался продажей автомобилей, ввезенных из-за границы, а когда бизнес стал убыточным, он "сделал большую ошибку – стал делать ставки на спортивном тотализаторе". В итоге долги лишь возросли. Оказавшись в, казалось бы, безвыходном положении, он решил совершить нападение на отделение банка, используя игрушечный пистолет и муляжи гранат, отметила Волк.
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РИА Новости
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происшествия, хабаровск, россия, ирина волк
Происшествия, Хабаровск, Россия, Ирина Волк
Грабителем банка в Хабаровске оказался проигравший на ставках бизнесмен
В Хабаровске задержали налетчика, ограбившего банк на 13 миллионов рублей
ХАБАРОВСК, 16 фев - РИА Новости. В Хабаровске задержали налетчика, ограбившего банк на 13 миллионов рублей - им оказался разорившийся коммерсант, набравший долгов на тотализаторе, сообщают правоохранительные ведомства в пятницу.
Вечером во вторник февраля мужчина ворвался в офис банка по улице Краснореченской в Индустриальном районе Хабаровска, угрожая пистолетом и гранатами похитил свыше 11 миллионов рублей и еще два миллиона валютой, сообщали ранее в полиции региона.
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Ночью 15 февраля подозреваемый был задержан, сообщает прокуратура края. "Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 41-летнему местному жителю, в отношении которого возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 4 статьи 161 УК РФ
(разбой)", - говорится в релизе.
Как уточнила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
, мужчина занимался продажей автомобилей, ввезенных из-за границы, а когда бизнес стал убыточным, он "сделал большую ошибку – стал делать ставки на спортивном тотализаторе".
В итоге долги лишь возросли. Оказавшись в, казалось бы, безвыходном положении, он решил совершить нападение на отделение банка, используя игрушечный пистолет и муляжи гранат, отметила Волк.
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