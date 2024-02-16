https://ria.ru/20240216/ogayo-1927870717.html

СМИ: жители городка в Огайо хотели забаррикадироваться от Байдена

СМИ: жители городка в Огайо хотели забаррикадироваться от Байдена - РИА Новости, 16.02.2024

СМИ: жители городка в Огайо хотели забаррикадироваться от Байдена

Владелец транспортной компании в Ист-Палестайн Гарри Аллисон рассказал, что земляки просили его грузовиками перегородить президенту США Джо Байдену въезд в... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T19:27

2024-02-16T19:27

2024-02-16T19:27

в мире

сша

огайо

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/12/1852815290_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_291bcf7b877b03c68da1c088b62d5356.jpg

ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Владелец транспортной компании в Ист-Палестайн Гарри Аллисон рассказал, что земляки просили его грузовиками перегородить президенту США Джо Байдену въезд в городок, который более года назад пострадал от крушения поезда с химикатами, передает телекомпания ABC. Байден вплоть до пятницы уклонялся от поездки, хотя и посылал в Ист-Палестайн, штат Огайо, представителей своей администрации. "Несколько человек позвонили мне и спросили, не могу ли я заблокировать въезд в город, чтобы он не смог приехать", - сообщил в интервью местному филиалу телекомпании ABC Гарри Аллисон, объяснив предстоящий визит Байдена близостью выборов. Предприниматель, который также зарабатывает сдачей жилья в аренду, рассказал, что потерял десятки тысяч долларов из-за того, что многие его квартиросъемщики уехали из Ист-Палестайн после аварии. В районе Ист-Палестайн 3 февраля прошлого года с рельсов сошел состав с химикатами, которые загорелись, спровоцировали эвакуацию городского населения и привели к серьезному загрязнению окружающей среды.

https://ria.ru/20230416/amerika-1865615532.html

https://ria.ru/20230302/rabochie-1855400493.html

сша

огайо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, огайо, джо байден