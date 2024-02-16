Рейтинг@Mail.ru
СМИ: жители городка в Огайо хотели забаррикадироваться от Байдена - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/ogayo-1927870717.html
СМИ: жители городка в Огайо хотели забаррикадироваться от Байдена
СМИ: жители городка в Огайо хотели забаррикадироваться от Байдена - РИА Новости, 16.02.2024
СМИ: жители городка в Огайо хотели забаррикадироваться от Байдена
Владелец транспортной компании в Ист-Палестайн Гарри Аллисон рассказал, что земляки просили его грузовиками перегородить президенту США Джо Байдену въезд в... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T19:27
2024-02-16T19:27
в мире
сша
огайо
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/12/1852815290_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_291bcf7b877b03c68da1c088b62d5356.jpg
ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Владелец транспортной компании в Ист-Палестайн Гарри Аллисон рассказал, что земляки просили его грузовиками перегородить президенту США Джо Байдену въезд в городок, который более года назад пострадал от крушения поезда с химикатами, передает телекомпания ABC. Байден вплоть до пятницы уклонялся от поездки, хотя и посылал в Ист-Палестайн, штат Огайо, представителей своей администрации. "Несколько человек позвонили мне и спросили, не могу ли я заблокировать въезд в город, чтобы он не смог приехать", - сообщил в интервью местному филиалу телекомпании ABC Гарри Аллисон, объяснив предстоящий визит Байдена близостью выборов. Предприниматель, который также зарабатывает сдачей жилья в аренду, рассказал, что потерял десятки тысяч долларов из-за того, что многие его квартиросъемщики уехали из Ист-Палестайн после аварии. В районе Ист-Палестайн 3 февраля прошлого года с рельсов сошел состав с химикатами, которые загорелись, спровоцировали эвакуацию городского населения и привели к серьезному загрязнению окружающей среды.
https://ria.ru/20230416/amerika-1865615532.html
https://ria.ru/20230302/rabochie-1855400493.html
сша
огайо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/12/1852815290_511:0:3242:2048_1920x0_80_0_0_7685e101fd8e9e7d4734aaa40abbc0bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, огайо, джо байден
В мире, США, Огайо, Джо Байден
СМИ: жители городка в Огайо хотели забаррикадироваться от Байдена

ABC: жители пострадавшего городка в Огайо хотели забаррикадироваться от Байдена

© AP Photo / Gene J. PuskarКрушение поезда в американском штате Огайо
Крушение поезда в американском штате Огайо - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Крушение поезда в американском штате Огайо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Владелец транспортной компании в Ист-Палестайн Гарри Аллисон рассказал, что земляки просили его грузовиками перегородить президенту США Джо Байдену въезд в городок, который более года назад пострадал от крушения поезда с химикатами, передает телекомпания ABC.
Байден вплоть до пятницы уклонялся от поездки, хотя и посылал в Ист-Палестайн, штат Огайо, представителей своей администрации.
На месте схода поезда в американском штате Огайо - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Американку после крушения поезда в Огайо возмутила трата денег на Украину
16 апреля 2023, 08:04
«
"Несколько человек позвонили мне и спросили, не могу ли я заблокировать въезд в город, чтобы он не смог приехать", - сообщил в интервью местному филиалу телекомпании ABC Гарри Аллисон, объяснив предстоящий визит Байдена близостью выборов.
Предприниматель, который также зарабатывает сдачей жилья в аренду, рассказал, что потерял десятки тысяч долларов из-за того, что многие его квартиросъемщики уехали из Ист-Палестайн после аварии.
В районе Ист-Палестайн 3 февраля прошлого года с рельсов сошел состав с химикатами, которые загорелись, спровоцировали эвакуацию городского населения и привели к серьезному загрязнению окружающей среды.
Крушение поезда в американском штате Огайо - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
У ликвидирующих аварию в Огайо рабочих не было средств защиты, сообщили СМИ
2 марта 2023, 15:44
 
В миреСШАОгайоДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала