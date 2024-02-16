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СМИ: жители городка в Огайо хотели забаррикадироваться от Байдена
СМИ: жители городка в Огайо хотели забаррикадироваться от Байдена - РИА Новости, 16.02.2024
СМИ: жители городка в Огайо хотели забаррикадироваться от Байдена
Владелец транспортной компании в Ист-Палестайн Гарри Аллисон рассказал, что земляки просили его грузовиками перегородить президенту США Джо Байдену въезд в... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T19:27
2024-02-16T19:27
2024-02-16T19:27
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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Владелец транспортной компании в Ист-Палестайн Гарри Аллисон рассказал, что земляки просили его грузовиками перегородить президенту США Джо Байдену въезд в городок, который более года назад пострадал от крушения поезда с химикатами, передает телекомпания ABC. Байден вплоть до пятницы уклонялся от поездки, хотя и посылал в Ист-Палестайн, штат Огайо, представителей своей администрации. "Несколько человек позвонили мне и спросили, не могу ли я заблокировать въезд в город, чтобы он не смог приехать", - сообщил в интервью местному филиалу телекомпании ABC Гарри Аллисон, объяснив предстоящий визит Байдена близостью выборов. Предприниматель, который также зарабатывает сдачей жилья в аренду, рассказал, что потерял десятки тысяч долларов из-за того, что многие его квартиросъемщики уехали из Ист-Палестайн после аварии. В районе Ист-Палестайн 3 февраля прошлого года с рельсов сошел состав с химикатами, которые загорелись, спровоцировали эвакуацию городского населения и привели к серьезному загрязнению окружающей среды.
https://ria.ru/20230416/amerika-1865615532.html
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в мире, сша, огайо, джо байден
В мире, США, Огайо, Джо Байден
СМИ: жители городка в Огайо хотели забаррикадироваться от Байдена
ABC: жители пострадавшего городка в Огайо хотели забаррикадироваться от Байдена