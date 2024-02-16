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Мужчине, устроившему в Москве стрельбу после ДТП, предъявили обвинение - РИА Новости, 16.02.2024
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18:01 16.02.2024 (обновлено: 18:19 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/obvinenie-1927859845.html
Мужчине, устроившему в Москве стрельбу после ДТП, предъявили обвинение
Мужчине, устроившему в Москве стрельбу после ДТП, предъявили обвинение - РИА Новости, 16.02.2024
Мужчине, устроившему в Москве стрельбу после ДТП, предъявили обвинение
Молодому человеку, устроившему стрельбу после ДТП в центре Москвы, предъявили обвинение, вину признал частично, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T18:01
2024-02-16T18:19
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Молодому человеку, устроившему стрельбу после ДТП в центре Москвы, предъявили обвинение, вину признал частично, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Накануне столичная полиция сообщила, что около 21.00 на улице Плющиха, 11А при оформлении ДТП между четырьмя мужчинами произошел конфликт, переросший в перестрелку. В результате трое пострадали, один был доставлен в отдел полиции. Столичный главк СК РФ возбудил уголовное дело о хулиганстве. Ранее сообщалось, что один из участников перестрелки боец ММА Расул Очаев находился в больнице. "Фигуранту предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Вину он признал частично", - говорится в сообщении. Как рассказывал источник, в одном из автомобилей находилась дочь почетного президента Федерации бокса ДНР Эмилия Саркисян, она не пострадала. Инцидент же произошел между спортсменом и личной охраной Саркисяна, оба охранника незначительно пострадали.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Донецкая Народная Республика
Мужчине, устроившему в Москве стрельбу после ДТП, предъявили обвинение

Мужчина, устроивший в центре Москвы стрельбу после ДТП, частично признал вину

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Молодому человеку, устроившему стрельбу после ДТП в центре Москвы, предъявили обвинение, вину признал частично, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Накануне столичная полиция сообщила, что около 21.00 на улице Плющиха, 11А при оформлении ДТП между четырьмя мужчинами произошел конфликт, переросший в перестрелку. В результате трое пострадали, один был доставлен в отдел полиции. Столичный главк СК РФ возбудил уголовное дело о хулиганстве. Ранее сообщалось, что один из участников перестрелки боец ММА Расул Очаев находился в больнице.
«
"Фигуранту предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Вину он признал частично", - говорится в сообщении.
Как рассказывал источник, в одном из автомобилей находилась дочь почетного президента Федерации бокса ДНР Эмилия Саркисян, она не пострадала. Инцидент же произошел между спортсменом и личной охраной Саркисяна, оба охранника незначительно пострадали.
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ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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