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Раненный при обстреле Белгорода мужчина рассказал о гибели супруги - РИА Новости, 16.02.2024
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16:10 16.02.2024 (обновлено: 16:12 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/obstrel-1927817988.html
Раненный при обстреле Белгорода мужчина рассказал о гибели супруги
Раненный при обстреле Белгорода мужчина рассказал о гибели супруги - РИА Новости, 16.02.2024
Раненный при обстреле Белгорода мужчина рассказал о гибели супруги
Один из пострадавших при украинском обстреле Белгорода рассказал во время посещения больницы губернатором Вячеславом Гладковым о гибели своей супруги. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:10
2024-02-16T16:12
белгород
россия
калужская область
вячеслав гладков
удар всу по тц в белгороде
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БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Один из пострадавших при украинском обстреле Белгорода рассказал во время посещения больницы губернатором Вячеславом Гладковым о гибели своей супруги. Глава региона в своем Telegram-канале написал, что навестил в областной больнице троих пациентов, пострадавших в результате украинских обстрелов области. "Пострадавший, Александр Львович, получил минно-взрывную травму, проникающее корнеосклеральное ранение и осколочное ранение голени в результате вчерашнего чудовищного теракта в Белгороде. Состояние пострадавшего также оценивается как средней степени тяжести. Сейчас он готовится к операции, которая будет проведена в начале следующей недели &lt;…&gt; К большому горю, супруга Александра Львовича погибла. Вчера они вместе заехали в магазин за продуктами и женщина просто не успела сесть в автомобиль &lt;…&gt; Приношу глубочайшие соболезнования Александру Львовичу и всем родным и близким", - написал Гладков. Он добавил, что младший сын пострадавшего сейчас находится в лагере в Калужской области. После его отправят к родственнице в Москву. "А 16-летняя дочь пока живет вместе со старшим братом и его семьей", - уточнил Гладков. Вторая пострадавшая, жительница Ханты-Мансийского автономного округа, Татьяна Алексеевна, получила серьезные ранения в селе Солоти Валуйского городского округа в результате атаки беспилотников в ночь с 13 на 14 февраля. Как подчеркнул губернатор, ей предстоит сложная операция и реабилитация, чтобы вернуться к обычной жизни. "Еще один пострадавший – житель села Ржевка Николай Петрович. У него минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой нижней конечности, осколочное сквозное ранение левого предплечья и открытый оскольчатый перелом костей левого предплечья. Сейчас Николай Петрович находится в реанимации, поэтому навещать его нельзя. Врачи говорят, что состояние тяжелое, и прикладывают все усилия, чтобы он пошел на поправку", - сообщил Гладков. Глава области выразил благодарность всем медицинским работникам, особенно главному врачу больницы Святителя Иоасафа, Роману Проценко, за неустанную заботу и помощь пострадавшим. Позже губернатор написал, что посетил вторую городскую больницу, где находятся девять пострадавших после атаки на город. Он также поблагодарил медперсонал и главного врача больницы Ольгу Мевшу за проделанную работу и искреннюю заботу о жителях. "Всем пострадавшим - скорейшего выздоровления! Мы обязательно сделаем все возможное, чтобы вы выздоровели и поскорее вернулись к привычной жизни", - написал глава области. Минобороны России сообщило в четверг, что около 12.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По последним данным, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240216/minzdrav-1927736241.html
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927694037.html
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белгород, россия, калужская область, вячеслав гладков, удар всу по тц в белгороде
Белгород, Россия, Калужская область, Вячеслав Гладков, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
Раненный при обстреле Белгорода мужчина рассказал о гибели супруги

Раненный в четверг при обстреле Белгорода мужчина рассказал о гибели супруги

© РИА НовостиПоследствия ракетного удара по Белгороду
Последствия ракетного удара по Белгороду - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости
Последствия ракетного удара по Белгороду. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Один из пострадавших при украинском обстреле Белгорода рассказал во время посещения больницы губернатором Вячеславом Гладковым о гибели своей супруги.
Глава региона в своем Telegram-канале написал, что навестил в областной больнице троих пациентов, пострадавших в результате украинских обстрелов области.
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«
"Пострадавший, Александр Львович, получил минно-взрывную травму, проникающее корнеосклеральное ранение и осколочное ранение голени в результате вчерашнего чудовищного теракта в Белгороде. Состояние пострадавшего также оценивается как средней степени тяжести. Сейчас он готовится к операции, которая будет проведена в начале следующей недели <…> К большому горю, супруга Александра Львовича погибла. Вчера они вместе заехали в магазин за продуктами и женщина просто не успела сесть в автомобиль <…> Приношу глубочайшие соболезнования Александру Львовичу и всем родным и близким", - написал Гладков.
Он добавил, что младший сын пострадавшего сейчас находится в лагере в Калужской области. После его отправят к родственнице в Москву. "А 16-летняя дочь пока живет вместе со старшим братом и его семьей", - уточнил Гладков.
Вторая пострадавшая, жительница Ханты-Мансийского автономного округа, Татьяна Алексеевна, получила серьезные ранения в селе Солоти Валуйского городского округа в результате атаки беспилотников в ночь с 13 на 14 февраля. Как подчеркнул губернатор, ей предстоит сложная операция и реабилитация, чтобы вернуться к обычной жизни.
«
"Еще один пострадавший – житель села Ржевка Николай Петрович. У него минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой нижней конечности, осколочное сквозное ранение левого предплечья и открытый оскольчатый перелом костей левого предплечья. Сейчас Николай Петрович находится в реанимации, поэтому навещать его нельзя. Врачи говорят, что состояние тяжелое, и прикладывают все усилия, чтобы он пошел на поправку", - сообщил Гладков.
Глава области выразил благодарность всем медицинским работникам, особенно главному врачу больницы Святителя Иоасафа, Роману Проценко, за неустанную заботу и помощь пострадавшим.
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Позже губернатор написал, что посетил вторую городскую больницу, где находятся девять пострадавших после атаки на город. Он также поблагодарил медперсонал и главного врача больницы Ольгу Мевшу за проделанную работу и искреннюю заботу о жителях.
«
"Всем пострадавшим - скорейшего выздоровления! Мы обязательно сделаем все возможное, чтобы вы выздоровели и поскорее вернулись к привычной жизни", - написал глава области.
Минобороны России сообщило в четверг, что около 12.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По последним данным, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.
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