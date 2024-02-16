https://ria.ru/20240216/noski-1927871149.html
Пенсионеры из Омской области свяжут 500 пар шерстяных носков для бойцов СВО
Пенсионеры из Омской области свяжут 500 пар шерстяных носков для бойцов СВО - РИА Новости, 16.02.2024
Пенсионеры из Омской области свяжут 500 пар шерстяных носков для бойцов СВО
Пенсионеры из Калачинского района Омской области свяжут для бойцов специальной военной операции 500 пар шерстяных носков, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T19:33
2024-02-16T19:33
2024-02-16T19:33
надежные люди
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омская область
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ОМСК, 16 фев - РИА Новости. Пенсионеры из Калачинского района Омской области свяжут для бойцов специальной военной операции 500 пар шерстяных носков, рассказали в пресс-службе регионального правительства. В проекте участвуют волонтеры комплексного центра "Тепло для СВОих". Они получили поддержку минтруда Омской области в виде субсидии в размере 75 тысяч рублей. В акции примут участие пенсионеры, а также члены районного отделения общества инвалидов. В марте первая партия теплых подарков будет готова к отправке. "Каждую пару носков будет сопровождать небольшая открытка с именем мастера-изготовителя и надписью: "Тепло для СВОих. Сделано с любовью в городе Калачинске Омской области". Для участников акции важно, чтобы солдаты смогли увидеть за полученным подарком тепло и заботу конкретных людей, ощутить с ними внутреннюю связь", - привели слова руководителя комплексного центра Калачинского района Зои Мораш в пресс-службе. Завершить проект планируют в сентябре, но поддержка участников СВО жителями Омской области продолжится. Омичи будут плести маскировочные сети, изготавливать окопные свечи, собирать и отправлять гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20240208/nosilki-1926270134.html
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, омская область
Надежные люди, Общество, Омская область
Пенсионеры из Омской области свяжут 500 пар шерстяных носков для бойцов СВО
Пенсионеры из Омской области свяжут 500 пар шерстяных носков для бойцов СВО
ОМСК, 16 фев - РИА Новости. Пенсионеры из Калачинского района Омской области свяжут для бойцов специальной военной операции 500 пар шерстяных носков, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В проекте участвуют волонтеры комплексного центра "Тепло для СВОих". Они получили поддержку минтруда Омской области в виде субсидии в размере 75 тысяч рублей. В акции примут участие пенсионеры, а также члены районного отделения общества инвалидов. В марте первая партия теплых подарков будет готова к отправке.
«
"Каждую пару носков будет сопровождать небольшая открытка с именем мастера-изготовителя и надписью: "Тепло для СВОих. Сделано с любовью в городе Калачинске Омской области". Для участников акции важно, чтобы солдаты смогли увидеть за полученным подарком тепло и заботу конкретных людей, ощутить с ними внутреннюю связь", - привели слова руководителя комплексного центра Калачинского района Зои Мораш в пресс-службе.
Завершить проект планируют в сентябре, но поддержка участников СВО жителями Омской области продолжится. Омичи будут плести маскировочные сети, изготавливать окопные свечи, собирать и отправлять гуманитарную помощь.
Омские волонтеры шьют эвакуационные носилки для медицинской роты в зоне СВО