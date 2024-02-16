https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927869744.html

СМИ: Байдена проинформировали о смерти Навального

СМИ: Байдена проинформировали о смерти Навального - РИА Новости, 16.02.2024

СМИ: Байдена проинформировали о смерти Навального

Президента США Джо Байдена проинформировали о смерти Алексея Навального, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника Белого дома. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T19:22

2024-02-16T19:22

2024-02-16T19:22

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алексей навальный

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Президента США Джо Байдена проинформировали о смерти Алексея Навального, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника Белого дома. По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. "Президент США Джо Байден был проинформирован о смерти... Алексея Навального", - говорится в сообщении. Других подробностей агентство не приводит. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240216/mid-1927849308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, алексей навальный, в мире, джо байден, россия