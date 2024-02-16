https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927863544.html

МИД считает, что реакции на смерть Навального были заготовлены заранее

МИД считает, что реакции на смерть Навального были заготовлены заранее - РИА Новости, 16.02.2024

МИД считает, что реакции на смерть Навального были заготовлены заранее

Реакции из-за рубежа на смерть Алексея Навального были "заготовлены заранее", заявило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T18:48

2024-02-16T18:48

2024-02-16T18:59

россия

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происшествия

владимирская область

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

московский городской суд

ив роше

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Реакции из-за рубежа на смерть Алексея Навального были "заготовлены заранее", заявило министерство иностранных дел России."Реакция западных лидеров, политиков и СМИ на сообщение о смерти Алексея Навального в очередной раз продемонстрировала их лицемерие, цинизм и беспринципность. Схема "в любой ситуации — обвиняй Россию" в действии. Причём, на каждый случай запасена заготовка по методичке", - говорится в сообщении МИД РФ в Telegram-канале.Ведомство отметило, что буквально через 15 минут после сообщения УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения"."Никакого другого объяснения, кроме того, что все эти реакции были заготовлены заранее, нет", - заявили в министерстве, указав на необходимость дождаться результатов судмедэкспертизы и проведения расследования.Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу. По данным ведомства, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, на место незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Причины смерти устанавливаются. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщило пресс-бюро ведомства.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана).В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области.В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".

https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927861654.html

https://ria.ru/20240216/otvetstvennost-1927808357.html

россия

москва

владимирская область

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россия, москва, происшествия, владимирская область, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд, ив роше