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Володин рассказал, кому на Западе выгодна смерть Навального - РИА Новости, 16.02.2024
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18:34 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927861654.html
Володин рассказал, кому на Западе выгодна смерть Навального
Володин рассказал, кому на Западе выгодна смерть Навального - РИА Новости, 16.02.2024
Володин рассказал, кому на Западе выгодна смерть Навального
Смерть Алексея Навального выгодна Западу - от властей США и НАТО до канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Великобритании Риши Сунака и Владимира... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T18:34
2024-02-16T18:34
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Смерть Алексея Навального выгодна Западу - от властей США и НАТО до канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Великобритании Риши Сунака и Владимира Зеленского, именно они приняли много провальных решений и цепляются за свои должности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В пятницу региональное управление ФСИН сообщило, что Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО. Ему стало плохо после прогулки, медикам не удалось его спасти. "В смерти Навального виноваты Вашингтон и Брюссель… Все они, фамилии их хорошо известны: от генсека НАТО и руководства США до Шольца, Сунака и Зеленского, - виновники смерти Навального. Именно им, напринимавшим огромное количество провальных решений и цепляющимся за свои должности, выгодна его смерть", - написал Володин в своем Telegram-канале. Спикер Госдумы отметил, что причину установят судмедэксперты и следствие, но когда, не дожидаясь результатов, звучат обвинения и заявления политиков и глав недружественных государств, прежде надо ответить на вопрос - кому сегодня выгодна смерть Навального. "Совершенно очевидно: тем, кто ввел более 19 тысяч санкций против России, ставя цель разорвать ее экономику в клочья; тем, кто проигрывает войну на Украине; тем, кого не поддерживает собственное население и нет шансов выиграть выборы, но при этом хочется удержать власть любыми способами; тем, кто жаждет захватить золотовалютные ресурсы нашей страны; тем, кто хочет уничтожить Россию, делает все, чтобы остановить ее развитие", - подчеркнул Володин.
https://ria.ru/20240216/mid-1927849308.html
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в мире, сша, россия, германия, вячеслав володин, алексей навальный, риши сунак, нато, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
В мире, США, Россия, Германия, Вячеслав Володин, Алексей Навальный, Риши Сунак, НАТО, Госдума РФ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Володин рассказал, кому на Западе выгодна смерть Навального

Володин: смерть Навального выгодна Западу — от властей США и НАТО до Зеленского

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Смерть Алексея Навального выгодна Западу - от властей США и НАТО до канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Великобритании Риши Сунака и Владимира Зеленского, именно они приняли много провальных решений и цепляются за свои должности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В пятницу региональное управление ФСИН сообщило, что Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО. Ему стало плохо после прогулки, медикам не удалось его спасти.
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«
"В смерти Навального виноваты Вашингтон и Брюссель… Все они, фамилии их хорошо известны: от генсека НАТО и руководства США до Шольца, Сунака и Зеленского, - виновники смерти Навального. Именно им, напринимавшим огромное количество провальных решений и цепляющимся за свои должности, выгодна его смерть", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы отметил, что причину установят судмедэксперты и следствие, но когда, не дожидаясь результатов, звучат обвинения и заявления политиков и глав недружественных государств, прежде надо ответить на вопрос - кому сегодня выгодна смерть Навального.
«
"Совершенно очевидно: тем, кто ввел более 19 тысяч санкций против России, ставя цель разорвать ее экономику в клочья; тем, кто проигрывает войну на Украине; тем, кого не поддерживает собственное население и нет шансов выиграть выборы, но при этом хочется удержать власть любыми способами; тем, кто жаждет захватить золотовалютные ресурсы нашей страны; тем, кто хочет уничтожить Россию, делает все, чтобы остановить ее развитие", - подчеркнул Володин.
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В миреСШАРоссияГерманияВячеслав ВолодинАлексей НавальныйРиши СунакНАТОГосдума РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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