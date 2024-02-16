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Смерть Навального выгодна врагам России, заявил Миронов - РИА Новости, 16.02.2024
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16:12 16.02.2024 (обновлено: 17:40 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927819071.html
Смерть Навального выгодна врагам России, заявил Миронов
Смерть Навального выгодна врагам России, заявил Миронов - РИА Новости, 16.02.2024
Смерть Навального выгодна врагам России, заявил Миронов
Смерть Алексея Навального выгодна врагам России, заявил журналистам лидер "Справедливой России - За Правду" Сергей Миронов. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:12
2024-02-16T17:40
происшествия
россия
москва
владимирская область
сергей миронов
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
московский городской суд
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Смерть Алексея Навального выгодна врагам России, заявил журналистам лидер "Справедливой России - За Правду" Сергей Миронов. Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу. По данным ведомства, в пятницу Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, на место незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Причины смерти устанавливаются. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщило пресс-бюро ведомства. "Смерть Алексея Навального, осужденного ранее за экстремизм, выгодна многим врагам России", - сказал Миронов. В связи с этим необходимо самым тщательным образом расследовать обстоятельства смерти и принять меры для отражения неминуемой информационной атаки Запада, подчеркнул Миронов. В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана). В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области. В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927810970.html
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происшествия, россия, москва, владимирская область, сергей миронов, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд, ив роше
Происшествия, Россия, Москва, Владимирская область, Сергей Миронов, Алексей Навальный, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Московский городской суд, Ив Роше
Смерть Навального выгодна врагам России, заявил Миронов

Миронов: смерть Навального выгодна врагам России

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда | Перейти в медиабанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Алексей Навальный. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Смерть Алексея Навального выгодна врагам России, заявил журналистам лидер "Справедливой России - За Правду" Сергей Миронов.
Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу. По данным ведомства, в пятницу Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, на место незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Причины смерти устанавливаются. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщило пресс-бюро ведомства.
«
"Смерть Алексея Навального, осужденного ранее за экстремизм, выгодна многим врагам России", - сказал Миронов.
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В связи с этим необходимо самым тщательным образом расследовать обстоятельства смерти и принять меры для отражения неминуемой информационной атаки Запада, подчеркнул Миронов.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана).
В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области.
В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".
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