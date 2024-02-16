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Шольц прокомментировал смерть Навального - РИА Новости, 16.02.2024
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15:44 16.02.2024 (обновлено: 17:41 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927812127.html
Шольц прокомментировал смерть Навального
Шольц прокомментировал смерть Навального - РИА Новости, 16.02.2024
Шольц прокомментировал смерть Навального
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, открывая пресс-конференцию в Берлине, заявил в связи со смертью Алексея Навального, что это известие удручает и что он стоит на стороне... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:44
2024-02-16T17:41
происшествия
россия
германия
берлин (город)
олаф шольц
алексей навальный
владимир зеленский
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, открывая пресс-конференцию в Берлине, заявил в связи со смертью Алексея Навального, что это известие удручает и что он стоит на стороне его семьи. Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу. По данным ведомства, в пятницу Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, на место незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Причины смерти устанавливаются. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщило пресс-бюро ведомства. "Вероятно, за свою смелость он заплатил ценой своей жизни. Мы знаем совершенно точно, что это за режим. Кто выражает критику, кто борется за демократию, должен опасаться за безопасность и жизнь. И поэтому мы очень подавлены. Мы вместе с семьей, его женой и ребенком, его близкими и друзьями. Это что-то совершенно ужасное", - сказал Шольц в пятницу в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала саморазоблачительной моментальную реакцию лидеров стран НАТО с выводами о смерти Алексея Навального в колонии. По ее словам, заключения судмедэкспертизы ещё нет, а выводы у Запада уже готовы. В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана). В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области. В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927810970.html
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происшествия, россия, германия, берлин (город), олаф шольц, алексей навальный, владимир зеленский, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд, нато
Происшествия, Россия, Германия, Берлин (город), Олаф Шольц, Алексей Навальный, Владимир Зеленский, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Московский городской суд, НАТО
Шольц прокомментировал смерть Навального

Канцлер ФРГ Шольц прокомментировал смерть Навального

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, открывая пресс-конференцию в Берлине, заявил в связи со смертью Алексея Навального, что это известие удручает и что он стоит на стороне его семьи.
Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу. По данным ведомства, в пятницу Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, на место незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Причины смерти устанавливаются. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщило пресс-бюро ведомства.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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«
"Вероятно, за свою смелость он заплатил ценой своей жизни. Мы знаем совершенно точно, что это за режим. Кто выражает критику, кто борется за демократию, должен опасаться за безопасность и жизнь. И поэтому мы очень подавлены. Мы вместе с семьей, его женой и ребенком, его близкими и друзьями. Это что-то совершенно ужасное", - сказал Шольц в пятницу в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала саморазоблачительной моментальную реакцию лидеров стран НАТО с выводами о смерти Алексея Навального в колонии. По ее словам, заключения судмедэкспертизы ещё нет, а выводы у Запада уже готовы.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана).
В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области.
В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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ПроисшествияРоссияГерманияБерлин (город)Олаф ШольцАлексей НавальныйВладимир ЗеленскийФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Московский городской судНАТО
 
 
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