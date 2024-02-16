https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927810970.html

Симоньян рассказала, кому выгодна смерть Навального перед выборами в России

Симоньян рассказала, кому выгодна смерть Навального перед выборами в России - РИА Новости, 16.02.2024

Симоньян рассказала, кому выгодна смерть Навального перед выборами в России

Смерть Алексея Навального незадолго до президентских выборов выгодна не России, а "совершенно противоположным силам", заявила главный редактор медиагруппы... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:40

2024-02-16T15:40

2024-02-16T16:53

происшествия

россия

латвия

москва

маргарита симоньян

алексей навальный

йенс столтенберг

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896515840_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_b1adde758ac9e6471f09842e3018a8a2.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Смерть Алексея Навального незадолго до президентских выборов выгодна не России, а "совершенно противоположным силам", заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Тепленькая пошла по буржуйским СМИ. Я ждала, кто первый заявит "политикал ассассинейшн" (политическое убийство. — Прим. ред.). Guardian вроде первый. Но "Оскар" все равно отправляется в Латвию — их презик объявил аж "бруталли мердерд" (жестоко убит. — Прим. ред.)", — написала она в Telegram.Симоньян подчеркнула, что в этой ситуации бессмысленно объяснять представителям Запада, что Навального "все давно забыли и убивать его не было никакого смысла, тем более перед выборами". По ее словам, это было выгодно "совершенно противоположным силам". Главред RT и "России сегодня" также обратила внимание на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что все факты смерти Навального нужно установить, а Москва "должна ответить на серьезные вопросы". "Россия никому ничего не должна — с этого начнем. Вы там лучше пошукайте, что мы такого в космосе понаделали. Этим закончим", — ответила Симоньян.Навальный умер в исправительной колонии № 3 в ЯНАО, сообщило в пятницу региональное управление ФСИН. По информации ведомства, накануне заключенный после прогулки почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. На место незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, также вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Специалисты провели все необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти Навального не удалось. Причины смерти устанавливаются. В колонию направят комиссию центрального аппарата ФСИН, сообщило пресс-бюро ведомства.

https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927810006.html

https://ria.ru/20240216/putin-1927794575.html

россия

латвия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, латвия, москва, маргарита симоньян, алексей навальный, йенс столтенберг, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд