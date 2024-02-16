https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927810006.html

Навальный не подавал жалоб на условия в колонии, сообщил омбудсмен Ямала

Навальный не подавал жалоб на условия в колонии, сообщил омбудсмен Ямала - РИА Новости, 16.02.2024

Навальный не подавал жалоб на условия в колонии, сообщил омбудсмен Ямала

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Андрей Нестерук заявил РИА Новости, что Алексей Навальный и представители не обращались к... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:36

2024-02-16T15:36

2024-02-16T17:52

ямал

алексей навальный

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Андрей Нестерук заявил РИА Новости, что Алексей Навальный и представители не обращались к нему с жалобами на условия содержания в колонии.Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу. По данным ведомства, в пятницу Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, на место незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Причины смерти устанавливаются. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщило пресс-бюро ведомства."От Алексея Навального или его представителей жалоб и обращений в мой адрес не поступало", – сказал агентству Нестерук, отвечая на вопрос, были ли от Навального жалобы на условия содержания в ямальской колонии.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана).В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области.В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".

https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927806226.html

https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927810970.html

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ямал, алексей навальный, происшествия