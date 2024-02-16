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Навальный не подавал жалоб на условия в колонии, сообщил омбудсмен Ямала - РИА Новости, 16.02.2024
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15:36 16.02.2024 (обновлено: 17:52 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927810006.html
Навальный не подавал жалоб на условия в колонии, сообщил омбудсмен Ямала
Навальный не подавал жалоб на условия в колонии, сообщил омбудсмен Ямала - РИА Новости, 16.02.2024
Навальный не подавал жалоб на условия в колонии, сообщил омбудсмен Ямала
Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Андрей Нестерук заявил РИА Новости, что Алексей Навальный и представители не обращались к... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:36
2024-02-16T17:52
ямал
алексей навальный
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Андрей Нестерук заявил РИА Новости, что Алексей Навальный и представители не обращались к нему с жалобами на условия содержания в колонии.Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу. По данным ведомства, в пятницу Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, на место незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Причины смерти устанавливаются. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщило пресс-бюро ведомства."От Алексея Навального или его представителей жалоб и обращений в мой адрес не поступало", – сказал агентству Нестерук, отвечая на вопрос, были ли от Навального жалобы на условия содержания в ямальской колонии.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана).В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области.В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927806226.html
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927810970.html
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ямал, алексей навальный, происшествия
Ямал, Алексей Навальный, Происшествия
Навальный не подавал жалоб на условия в колонии, сообщил омбудсмен Ямала

Омбудсмен Ямала заявил, что не получал жалоб от Навального на условия в колонии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Алексей Навальный. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Андрей Нестерук заявил РИА Новости, что Алексей Навальный и представители не обращались к нему с жалобами на условия содержания в колонии.
Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу. По данным ведомства, в пятницу Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, на место незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Причины смерти устанавливаются. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщило пресс-бюро ведомства.
"От Алексея Навального или его представителей жалоб и обращений в мой адрес не поступало", – сказал агентству Нестерук, отвечая на вопрос, были ли от Навального жалобы на условия содержания в ямальской колонии.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Премьер Британии прокомментировал смерть Навального
Вчера, 15:23
В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана).
В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области.
В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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