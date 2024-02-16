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Глава МИД Норвегии прокомментировал смерть Навального - РИА Новости, 16.02.2024
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15:26 16.02.2024 (обновлено: 17:53 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927807305.html
Глава МИД Норвегии прокомментировал смерть Навального
Глава МИД Норвегии прокомментировал смерть Навального - РИА Новости, 16.02.2024
Глава МИД Норвегии прокомментировал смерть Навального
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйд заявил, что глубоко опечален новостями о смерти Алексея Навального. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:26
2024-02-16T17:53
происшествия
норвегия
россия
москва
эспен барт эйде
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
московский городской суд
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйд заявил, что глубоко опечален новостями о смерти Алексея Навального. Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу. По данным ведомства, в пятницу Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, на место незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Причины смерти устанавливаются. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщило пресс-бюро ведомства. "Глубоко опечален новостями о смерти в тюрьме Алексея Навального. Российское правительство несет большую ответственность", - написал глава МИД в соцсети X, не приведя доказательств. В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана). В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области. В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927805729.html
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происшествия, норвегия, россия, москва, эспен барт эйде, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд, ив роше
Происшествия, Норвегия, Россия, Москва, Эспен Барт Эйде, Алексей Навальный, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Московский городской суд, Ив Роше
Глава МИД Норвегии прокомментировал смерть Навального

Глава МИД Норвегии Барт Эйд прокомментировал смерть Навального

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБлогер Алексей Навальный
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Блогер Алексей Навальный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйд заявил, что глубоко опечален новостями о смерти Алексея Навального.
Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу. По данным ведомства, в пятницу Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, на место незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Причины смерти устанавливаются. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщило пресс-бюро ведомства.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Глава МИД Франции прокомментировал смерть Навального
Вчера, 15:21
«
"Глубоко опечален новостями о смерти в тюрьме Алексея Навального. Российское правительство несет большую ответственность", - написал глава МИД в соцсети X, не приведя доказательств.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана).
В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области.
В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
В МИД прокомментировали реакцию лидеров стран НАТО на смерть Навального
Вчера, 15:15
 
ПроисшествияНорвегияРоссияМоскваЭспен Барт ЭйдеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Московский городской судИв Роше
 
 
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