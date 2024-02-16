https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927806226.html

Премьер Британии прокомментировал смерть Навального

Премьер Британии прокомментировал смерть Навального - РИА Новости, 16.02.2024

Премьер Британии прокомментировал смерть Навального

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал "ужасной новостью" известие о смерти Алексея Навального. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:23

2024-02-16T15:23

2024-02-16T17:53

происшествия

россия

великобритания

риши сунак

алексей навальный

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал "ужасной новостью" известие о смерти Алексея Навального. Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу. По данным ведомства, в пятницу Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, на место незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Причины смерти устанавливаются. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщило пресс-бюро ведомства. "Это ужасная новость", - написал Сунак на своей странице в соцсети X. Британский премьер заявил, что Навальный якобы был "самым ярым защитником российской демократии", и выразил соболезнования супруге умершего. В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана). В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области. В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".

https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927804273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, великобритания, риши сунак, алексей навальный