https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927794678.html

СК организовал процессуальную проверку после смерти Навального

СК организовал процессуальную проверку после смерти Навального - РИА Новости, 16.02.2024

СК организовал процессуальную проверку после смерти Навального

Организована процессуальная проверка по факту смерти Алексея Навального, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Ямало-Ненецкому автономному округу. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T14:42

2024-02-16T14:42

2024-02-16T14:54

происшествия

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владимирская область

алексей навальный

московский городской суд

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Организована процессуальная проверка по факту смерти Алексея Навального, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу."Следственным управлением СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка по факту смерти Навального А.А. в ИК №3. В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана).В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области.В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".

https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927795098.html

https://ria.ru/20240215/advokat-1927666272.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, москва, владимирская область, алексей навальный, московский городской суд, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)