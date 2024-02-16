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СК организовал процессуальную проверку после смерти Навального - РИА Новости, 16.02.2024
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14:42 16.02.2024 (обновлено: 14:54 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927794678.html
СК организовал процессуальную проверку после смерти Навального
СК организовал процессуальную проверку после смерти Навального - РИА Новости, 16.02.2024
СК организовал процессуальную проверку после смерти Навального
Организована процессуальная проверка по факту смерти Алексея Навального, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Ямало-Ненецкому автономному округу. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T14:42
2024-02-16T14:54
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
москва
владимирская область
алексей навальный
московский городской суд
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Организована процессуальная проверка по факту смерти Алексея Навального, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу."Следственным управлением СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка по факту смерти Навального А.А. в ИК №3. В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана).В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области.В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927795098.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, москва, владимирская область, алексей навальный, московский городской суд, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Москва, Владимирская область, Алексей Навальный, Московский городской суд, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
СК организовал процессуальную проверку после смерти Навального

СК организовал процессуальную проверку по факту смерти Навального

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда
Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Организована процессуальная проверка по факту смерти Алексея Навального, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу.
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"Следственным управлением СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка по факту смерти Навального А.А. в ИК №3. В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана).
В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области.
В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМоскваВладимирская областьАлексей НавальныйМосковский городской судФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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