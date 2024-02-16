https://ria.ru/20240216/napadenie-1927836590.html

Житель Нижнего Новгорода ударил ножом попутчика в маршрутке

Житель Нижнего Новгорода ударил ножом попутчика в маршрутке - РИА Новости, 16.02.2024

Житель Нижнего Новгорода ударил ножом попутчика в маршрутке

Житель Нижнего Новгорода напал с ножом на пассажира в маршрутке, сотрудники Росгвардии задержали нападавшего и вызвали скорую раненому, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T17:10

2024-02-16T17:10

2024-02-16T17:10

происшествия

нижний новгород

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода напал с ножом на пассажира в маршрутке, сотрудники Росгвардии задержали нападавшего и вызвали скорую раненому, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ведомства. Во время патрулирования росгвардейцам поступила информация о том, что в маршрутном такси мужчина ударил ножом одного из пассажиров. Экипаж группы задержания незамедлительно выехал на место происшествия. "Росгвардейцы установили, что в ходе словесного конфликта 33-летний местный житель нанес ножевые ранения пассажиру маршрутки, после чего скрылся в неизвестном направлении. Уточнив приметы злоумышленника, росгвардейцы приступили к поиску. Вскоре сотрудниками вневедомственной охраны обнаружен и задержан мужчина, подходивший под описание разыскиваемого. Росгвардейцы задержали нападавшего, он признался в содеянном", - сообщили в пресс-службе ведомства. Собеседница агентства уточнила, что нападавший был ранее судим. Теперь на него возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). "Наши сотрудники также вызвали бригаду скорой медицинской помощи для госпитализизации пострадавшего, сейчас он находится на амбулаторном лечении", - уточнила она.

https://ria.ru/20240213/napavshiy-1927161531.html

https://ria.ru/20240129/shkolnik-1924179197.html

нижний новгород

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, нижний новгород, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)