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На Украине осталось менее половины иностранных наемников, заявил Лавров - РИА Новости, 16.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/naemniki-1927751947.html
На Украине осталось менее половины иностранных наемников, заявил Лавров
На Украине осталось менее половины иностранных наемников, заявил Лавров - РИА Новости, 16.02.2024
На Украине осталось менее половины иностранных наемников, заявил Лавров
На Украине осталось менее половины иностранных наемников, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:52
2024-02-16T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей лавров
вооруженные силы украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. На Украине осталось менее половины иностранных наемников, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Многие наемники, по данным наших военных, их тысячи были на Украине, осталось меньше половины. Остальные либо уехали, либо нашли свой бесславный конец", - сказал Лавров в ходе конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре "Россия сегодня". Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20240214/naemniki-1927224183.html
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в мире, украина, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине осталось менее половины иностранных наемников, заявил Лавров

Лавров: на Украине были тысячи иностранных наемников, осталось меньше половины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. На Украине осталось менее половины иностранных наемников, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Многие наемники, по данным наших военных, их тысячи были на Украине, осталось меньше половины. Остальные либо уехали, либо нашли свой бесславный конец", - сказал Лавров в ходе конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре "Россия сегодня".
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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