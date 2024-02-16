https://ria.ru/20240216/naemniki-1927751947.html
На Украине осталось менее половины иностранных наемников, заявил Лавров
На Украине осталось менее половины иностранных наемников, заявил Лавров - РИА Новости, 16.02.2024
На Украине осталось менее половины иностранных наемников, заявил Лавров
На Украине осталось менее половины иностранных наемников, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:52
2024-02-16T11:52
2024-02-16T11:52
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
вооруженные силы украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. На Украине осталось менее половины иностранных наемников, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Многие наемники, по данным наших военных, их тысячи были на Украине, осталось меньше половины. Остальные либо уехали, либо нашли свой бесславный конец", - сказал Лавров в ходе конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре "Россия сегодня". Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20240214/naemniki-1927224183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Украине осталось менее половины иностранных наемников, заявил Лавров
Лавров: на Украине были тысячи иностранных наемников, осталось меньше половины