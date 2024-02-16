https://ria.ru/20240216/motostrelki-1927707480.html

Мотострелки отразили атаку ВСУ на Купянском направлении

Мотострелки отразили атаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.02.2024

Мотострелки отразили атаку ВСУ на Купянском направлении

Мотострелки 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" отразили атаку ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T06:05

2024-02-16T06:05

2024-02-16T06:05

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Мотострелки 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" отразили атаку ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Шел последний час нашего боевого дежурства. Часовой на посту оперативно сообщил, что видит в тепловизор какое-то движение, но не может понять, что это. Я вышел на наблюдательный пост и увидел группу целей, они двигались очень медленно, и в тепловизоре их силуэты почти не светились. Я потом уже догадался, что они пользовались специальными укрывными одеялами, чтобы мы их не заметили", - цитируют в Минобороны старшего наблюдательного поста с позывным "Мара". Противник, как сообщается, предпринял попытку атаковать позиции обороны российских войск ночью. "Боевики ВСУ попытались снять несколько мин на поле. После того как мы заметили движение, противник перешел к активным действиям и стал активно пробовать преодолеть открытую местность, чтобы приблизиться к нам", - цитируют в МО РФ командира саперного отделения с позывным "Чаща". По данным оборонного ведомства, в ходе непродолжительного боя противник потерял несколько человек и две единицы легкобронированной техники.

https://ria.ru/20240216/aviatsiya-1927705012.html

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россия, вооруженные силы украины