https://ria.ru/20240216/most-1927829939.html

На Крымском мосту восстановили движение транспорта

На Крымском мосту восстановили движение транспорта - РИА Новости, 16.02.2024

На Крымском мосту восстановили движение транспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, проезд был закрыт в течение полутора часов, сообщает Telegram-канал оперативного инфоцентра о ситуации РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:47

2024-02-16T16:47

2024-02-16T16:47

крымский мост

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, проезд был закрыт в течение полутора часов, сообщает Telegram-канал оперативного инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли в 14. 59 мск. Причины не назывались. До этого днем также закрывали мост на 25 минут. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 16.29 мск.

https://ria.ru/20240210/etap-1926528547.html

республика крым

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крымский мост, происшествия, республика крым