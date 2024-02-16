https://ria.ru/20240216/most-1927829939.html
На Крымском мосту восстановили движение транспорта
На Крымском мосту восстановили движение транспорта - РИА Новости, 16.02.2024
На Крымском мосту восстановили движение транспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, проезд был закрыт в течение полутора часов, сообщает Telegram-канал оперативного инфоцентра о ситуации РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:47
2024-02-16T16:47
2024-02-16T16:47
крымский мост
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, проезд был закрыт в течение полутора часов, сообщает Telegram-канал оперативного инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли в 14. 59 мск. Причины не назывались. До этого днем также закрывали мост на 25 минут. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 16.29 мск.
https://ria.ru/20240210/etap-1926528547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, происшествия, республика крым
Крымский мост, Происшествия, Республика Крым
На Крымском мосту восстановили движение транспорта
На Крымском мосту восстановили движение транспорта, прерванное на полтора часа