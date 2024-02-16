https://ria.ru/20240216/moldaviya-1927785297.html

В Молдавии протестующих фермеров обвинили в блокировании машины скорой

В Молдавии протестующих фермеров обвинили в блокировании машины скорой - РИА Новости, 16.02.2024

В Молдавии протестующих фермеров обвинили в блокировании машины скорой

Правоохранительные органы Молдавии возбудили уголовное дело из-за воспрепятствования доступу медиков скорой помощи к пациенту, у которого случился сердечный... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T13:57

2024-02-16T13:57

2024-02-16T13:57

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КИШИНЕВ, 16 фев – РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии возбудили уголовное дело из-за воспрепятствования доступу медиков скорой помощи к пациенту, у которого случился сердечный приступ на КПП в Леушенах, где протестуют фермеры, сообщил глава районного комиссариата полиции Кишинева Олег Бырлиба. Протесты фермеров начались в южных районах Молдавии 8 февраля, c 10 февраля стали присоединяться аграрии из других областей. Фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями. С начала этой недели они ежедневно блокируют таможню в Леушенах на границе с Румынией. Фермеры пригрозили и дальше блокировать КПП, если не будет установлен график переговоров с участием правительства, парламента и администрации президента по решению проблем в аграрной отрасли, при этом они отказываются от встречи с главой минсельхоза. "Поступила информация от коллег, что скорая помощь из-за блокировки дороги не могла добраться к мужчине, у которого случился сердечный приступ на таможне в Леушенах. Возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования доступу медиков скорой помощи к пациенту", - сказал Бырлиба журналистам. Тем не менее, в Telegram-канале генерального инспектората полиции опубликовано видео, на котором видно, как правоохранители помогли медикам добраться до КПП и погрузить пациента в машину скорой помощи. Лидер протестующих фермеров Сергей Стефанко заявил журналистам, что аграрии сразу же предоставили скорой свободный коридор, врачи оперативно добрались до пациента. "Мы просим полицию отказаться от манипуляций, протестующие в Леушенах пропустили врачей к мужчине, которому стало плохо. Более того, там пропускают любой транспорт, кроме грузовиков. Все запечатлено на камерах видеонаблюдения. Этот факт подтверждает и местная полиция", - сказал Стефанко. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в пятницу состоится заседание экспертного совета на уровне минсельхоза, в котором будут принимать участие и протестующие фермеры. Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.

https://ria.ru/20240216/fermery-1927771588.html

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в мире, молдавия, украина, кишинев, дорин речан