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Генсек ООН призвал к справедливому миру для России и Украины - РИА Новости, 16.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/mir-1927816479.html
Генсек ООН призвал к справедливому миру для России и Украины
Генсек ООН призвал к справедливому миру для России и Украины - РИА Новости, 16.02.2024
Генсек ООН призвал к справедливому миру для России и Украины
Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил об острой необходимости установить мир для Украины и для России. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:03
2024-02-16T16:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
антониу гутерреш
оон
ситуация в днр и лнр
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ООН, 16 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил об острой необходимости установить мир для Украины и для России. "Нам крайне нужен справедливый и устойчивый мир для Украины, для России и для всего мира", - сказал Гутерреш. Этот мир, по его словам, должен соответствовать Уставу ООН и международному праву. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240216/voennye-1927700128.html
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в мире, украина, россия, антониу гутерреш, оон, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Антониу Гутерреш, ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР
Генсек ООН призвал к справедливому миру для России и Украины

Гутерреш: крайне нужен справедливый и устойчивый мир для России и для Украины

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 16 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил об острой необходимости установить мир для Украины и для России.
"Нам крайне нужен справедливый и устойчивый мир для Украины, для России и для всего мира", - сказал Гутерреш. Этот мир, по его словам, должен соответствовать Уставу ООН и международному праву.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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Вчера, 02:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАнтониу ГутеррешООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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