https://ria.ru/20240216/mir-1927816479.html

Генсек ООН призвал к справедливому миру для России и Украины

Генсек ООН призвал к справедливому миру для России и Украины - РИА Новости, 16.02.2024

Генсек ООН призвал к справедливому миру для России и Украины

Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил об острой необходимости установить мир для Украины и для России. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:03

2024-02-16T16:03

2024-02-16T16:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

антониу гутерреш

оон

ситуация в днр и лнр

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ООН, 16 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил об острой необходимости установить мир для Украины и для России. "Нам крайне нужен справедливый и устойчивый мир для Украины, для России и для всего мира", - сказал Гутерреш. Этот мир, по его словам, должен соответствовать Уставу ООН и международному праву. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, антониу гутерреш, оон, ситуация в днр и лнр