Генсек ООН призвал к справедливому миру для России и Украины
Гутерреш: крайне нужен справедливый и устойчивый мир для России и для Украины
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 16 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил об острой необходимости установить мир для Украины и для России.
"Нам крайне нужен справедливый и устойчивый мир для Украины, для России и для всего мира", - сказал Гутерреш. Этот мир, по его словам, должен соответствовать Уставу ООН и международному праву.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.