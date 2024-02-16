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Медведев: форум "За свободу наций" объединяет неравнодушие к судьбе мира
Медведев: форум "За свободу наций" объединяет неравнодушие к судьбе мира - РИА Новости, 16.02.2024
Медведев: форум "За свободу наций" объединяет неравнодушие к судьбе мира
Участников международного форума "Единой России" "За свободу наций" объединяет небезразличное отношение к судьбе человечества, заявил председатель партии... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:28
2024-02-16T12:28
2024-02-16T12:28
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Участников международного форума "Единой России" "За свободу наций" объединяет небезразличное отношение к судьбе человечества, заявил председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии мероприятия. "Собравшиеся в Москве представители политических партий и общественных организаций из разных частей света - Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки - представляют подлинное мировое большинство. Нас объединяет глубокая заинтересованность в процветании наших народов, небезразличное отношение к судьбе человечества, стремление к его полноценному развитию, свободному от неоколониальных практик", - сказал Медведев. Международный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма – "За свободу наций" проходит в Москве 15-17 февраля. По данным организаторов, на мероприятиях форума соберется порядка 400 делегатов. Они обсудят вопросы противодействия вмешательству в суверенные дела государств, противодействия деструктивным неоколониальным практикам, независимости в политической, финансово-экономической, информационной и других сферах.
https://ria.ru/20240215/delegat-1927553475.html
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москва, дмитрий медведев, единая россия, азия, африка, политика
Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Азия, Африка, Политика
Медведев: форум "За свободу наций" объединяет неравнодушие к судьбе мира
Медведев: форум "За свободу наций" объединяет неравнодушие к судьбе человечества
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Участников международного форума "Единой России" "За свободу наций" объединяет небезразличное отношение к судьбе человечества, заявил председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии мероприятия.
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"Собравшиеся в Москве представители политических партий и общественных организаций из разных частей света - Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки - представляют подлинное мировое большинство. Нас объединяет глубокая заинтересованность в процветании наших народов, небезразличное отношение к судьбе человечества, стремление к его полноценному развитию, свободному от неоколониальных практик", - сказал Медведев.
МИД раскритиковал США за запрет делегату из Перу приехать на форум в Москву
Международный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма – "За свободу наций" проходит в Москве 15-17 февраля.
По данным организаторов, на мероприятиях форума соберется порядка 400 делегатов. Они обсудят вопросы противодействия вмешательству в суверенные дела государств, противодействия деструктивным неоколониальным практикам, независимости в политической, финансово-экономической, информационной и других сферах.
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