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Медведев: форум "За свободу наций" объединяет неравнодушие к судьбе мира - РИА Новости, 16.02.2024
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12:28 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/medvedev-1927762197.html
Медведев: форум "За свободу наций" объединяет неравнодушие к судьбе мира
Медведев: форум "За свободу наций" объединяет неравнодушие к судьбе мира - РИА Новости, 16.02.2024
Медведев: форум "За свободу наций" объединяет неравнодушие к судьбе мира
Участников международного форума "Единой России" "За свободу наций" объединяет небезразличное отношение к судьбе человечества, заявил председатель партии... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:28
2024-02-16T12:28
москва
дмитрий медведев
единая россия
азия
африка
политика
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Участников международного форума "Единой России" "За свободу наций" объединяет небезразличное отношение к судьбе человечества, заявил председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии мероприятия. "Собравшиеся в Москве представители политических партий и общественных организаций из разных частей света - Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки - представляют подлинное мировое большинство. Нас объединяет глубокая заинтересованность в процветании наших народов, небезразличное отношение к судьбе человечества, стремление к его полноценному развитию, свободному от неоколониальных практик", - сказал Медведев. Международный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма – "За свободу наций" проходит в Москве 15-17 февраля. По данным организаторов, на мероприятиях форума соберется порядка 400 делегатов. Они обсудят вопросы противодействия вмешательству в суверенные дела государств, противодействия деструктивным неоколониальным практикам, независимости в политической, финансово-экономической, информационной и других сферах.
https://ria.ru/20240215/delegat-1927553475.html
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москва, дмитрий медведев, единая россия, азия, африка, политика
Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Азия, Африка, Политика
Медведев: форум "За свободу наций" объединяет неравнодушие к судьбе мира

Медведев: форум "За свободу наций" объединяет неравнодушие к судьбе человечества

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме сторонников борьбы с неоколониализмом "За свободу наций" в Москве
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме сторонников борьбы с неоколониализмом За свободу наций в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме сторонников борьбы с неоколониализмом "За свободу наций" в Москве
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Участников международного форума "Единой России" "За свободу наций" объединяет небезразличное отношение к судьбе человечества, заявил председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии мероприятия.
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"Собравшиеся в Москве представители политических партий и общественных организаций из разных частей света - Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки - представляют подлинное мировое большинство. Нас объединяет глубокая заинтересованность в процветании наших народов, небезразличное отношение к судьбе человечества, стремление к его полноценному развитию, свободному от неоколониальных практик", - сказал Медведев.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
МИД раскритиковал США за запрет делегату из Перу приехать на форум в Москву
15 февраля, 13:03
Международный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма – "За свободу наций" проходит в Москве 15-17 февраля.
По данным организаторов, на мероприятиях форума соберется порядка 400 делегатов. Они обсудят вопросы противодействия вмешательству в суверенные дела государств, противодействия деструктивным неоколониальным практикам, независимости в политической, финансово-экономической, информационной и других сферах.
Конгрессмен Перу Гильермо Бермехо
На форуме "За свободу наций!" осудили действия США против делегата из Перу
15 февраля, 11:25
 
МоскваДмитрий МедведевЕдиная РоссияАзияАфрикаПолитика
 
 
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