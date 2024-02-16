https://ria.ru/20240216/marzuk-1927749439.html

Делегацию ХАМАС на встрече в Москве возглавит Муса Абу-Марзук

Делегацию ХАМАС на встрече в Москве возглавит Муса Абу-Марзук - РИА Новости, 16.02.2024

Делегацию ХАМАС на встрече в Москве возглавит Муса Абу-Марзук

Зампредседателя политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук возглавит делегацию от организации на межпалестинской встрече в Москве в конце февраля,... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T11:40

2024-02-16T11:40

2024-02-16T12:29

москва

хамас

палестина

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Зампредседателя политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук возглавит делегацию от организации на межпалестинской встрече в Москве в конце февраля, сообщил журналистам посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль."От ХАМАС будет (Муса Абу) Марзук", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее посол заявил, что делегация ФАТХ во главе с членом Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Аззамом аль-Ахмедом прибудет на межпалестинскую встречу в Москве 28 февраля.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола. Члены Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) и Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП) ранее в разговоре с РИА Новости подтвердили, что получили приглашения принять участие в межпалестинской встрече в российской столице в конце февраля.Движение за национальное освобождение Палестины, более известное как ФАТХ, является ведущей палестинской политической силой. Движение было образовано в середине 50-х годов прошлого века. Одним из создателей организации был Ясир Арафат. Представили ФАТХ самая влиятельная и многочисленная фракция в Организации освобождения Палестины (ООП). В настоящий момент руководителем ФАТХ является президент Палестины Махмуд Аббас.Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) был основан в 1967 году. Одно из старейших и влиятельных палестинских движений считается второй по значимости фракцией после движения ФАТХ в Организации освобождения Палестины (ООП). Идеология НФОП базируется на марксистских взглядах. С самого начала своего создания организация активно ведет вооруженную борьбу против государства Израиль. Военизированные крылья НФОП также присоединились к боевым действиям против израильской армии после 7 октября 2023 года. Организация активна на территории Сирии, Ливана, Израиля, а также на палестинских территориях Западного берега и в секторе Газа. Генеральный секретарь НФОП Ахмед Саадат в настоящий момент находится в израильской тюрьме, он приговорен к пожизненному заключению.Демократический фронт освобождения Палестины (ДФОП) был образован в 1969 году. Организация также известная как Демократический фронт придерживается в своей идеологии марксистских взглядов и имеет боевое крыло – Бригады национального сопротивления, периодически вступающее в военные действия против Израиля. ДФОП является членом Организации освобождения Палестины (ООП) и считается третьей по значимости в ней политической силой после ФАТХ и НФОП. Наибольшее политическое влияние Демократический фронт освобождения Палестины имеет среди палестинской диаспоры в Ливане и Сирии, в которой и находится его штаб-квартира. Генеральным секретарем ДФОП с момента его образования является Наиф Хаватме.Палестинская политическая партия "Палестинская национальная инициатива" образована в 2002 году. Лидеры партии называют ее левоцентристским движением, созданным в ответ на кризисные тенденции в политическом развитии Палестины. С 2018 года является одной из фракций Организации освобождения Палестины (ООП). Партия пытается играть роль "третьей силы" между ФАТХ и ХАМАС. Один из создателей партии и ее нынешний генеральный секретарь Мустафа Баргути был кандидатом на выборах президента Палестины в 2005 году, уступив это место действующему главе Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуду Аббасу.Движение не имеет боевого крыла и отвергает насилие, не осуждая при этом широко вооруженного сопротивления. Также партия выступает за создание двуединого государства для арабов и евреев под руководством демократически избранного правительства.Палестинское движение ХАМАС (Движение исламского сопротивления) образовано в 1987 году религиозным суннитским деятелем и ее первым лидером шейхом Ахмедом Ясином. ХАМАС с самого начала своего создания избрало тактику непризнания Израиля и вооруженной борьбы с этим государством. Позже движение выступило против мирных соглашений в Осло в 1993 году. ХАМАС выступает за создание исламского палестинского государства на всей территории Израиля, Западного берега и сектора Газа.Вскоре после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти его сторонников в секторе Газа между этой организацией и движением ФАТХ возникли глубокие разногласия, приведшие на тот момент к боевым действиям между фракциями. Эти разногласия не устранены до сих пор. С 2006 года ХАМАС является правящим движением в секторе Газа. С этого времени палестинских анклав фактически находится в экономической блокаде. У организации нет единого руководителя. Его политическое бюро, которое ответственно за внешние связи возглавляет Исмаил Хания, главой движения в секторе Газа является Яхья Синвар.Седьмого октября 2023 года ХАМАС подверг Израиль беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения "Бригады Кассама" операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.ХАМАС, как и ряд других палестинских движений, признан террористическим в ряде стран. Россией это движение не включено в террористический список, ее лидеры периодически посещают Москву в рамках проводимой российскими дипломатами политики по урегулированию палестино-израильского конфликта.

https://ria.ru/20240216/delegatsiya-1927745615.html

https://ria.ru/20240213/palestina-1926983303.html

https://ria.ru/20240216/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, хамас, палестина