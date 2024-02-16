https://ria.ru/20240216/lyubimova-1927860058.html

Любимова провела экскурсию по павильону "Наша культура" на ВДНХ

Любимова провела экскурсию по павильону "Наша культура" на ВДНХ - РИА Новости, 16.02.2024

Любимова провела экскурсию по павильону "Наша культура" на ВДНХ

Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова провела экскурсию по павильону министерства "Наша культура" на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T18:20

2024-02-16T18:20

2024-02-16T18:20

выставка-форум "россия"

россия

ольга любимова

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова провела экскурсию по павильону министерства "Наша культура" на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. Экскурсия прошла в пятницу в рамках просветительской программы "Экскурсия со Знанием", разработанной российским обществом "Знание". "Когда мы создавали эту часть экспозиции, мы понимали, что в центре у нас всегда сцена, ничего важнее нет. До пяти-шести мероприятий в день у нас проходит, иногда до 60 тысяч человек приходит на выставку "Россия" в тематические наши дни культуры, когда мы представляем наше направление на ВДНХ. И вот, мы видим, что от сцены расходятся разные такие лучи… Мы остановимся у каждого, нас ждут специальные мастер-классы", - сказала Любимова. Павильон министерства культуры РФ "Наша культура" включает в себя несколько тематических стендов, посвященных разным направлениям искусства. Среди них литература, изобразительное искусство, кинематограф, балет, а также театральное и музыкальное искусство. Просветительская программа "Экскурсия со Знанием" входит в образовательную программу, которую общество "Знание" разработало для международной выставки-форума "Россия", чтобы познакомить желающих с достижениями страны в разных сферах.

https://ria.ru/20240216/vystavka-1927791394.html

https://ria.ru/20240215/rossiya-1927533100.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, ольга любимова