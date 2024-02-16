https://ria.ru/20240216/lavrov-1927755081.html
Запад пытается затащить в "формулу Зеленского" Юг и Восток, заявил Лавров
Запад пытается затащить в "формулу Зеленского" Юг и Восток, заявил Лавров - РИА Новости, 16.02.2024
Запад пытается затащить в "формулу Зеленского" Юг и Восток, заявил Лавров
Западные политики обманом и жульничеством пытаются охмурить представителей глобального Юга и Востока и затащить в так называемую "формулу мира" Владимира... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:03
2024-02-16T12:03
2024-02-16T12:26
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Западные политики обманом и жульничеством пытаются охмурить представителей глобального Юга и Востока и затащить в так называемую "формулу мира" Владимира Зеленского для имитации ее поддержки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сейчас пытаются охмурить - другого слова не придумаю - все страны мирового большинства, включая представленных здесь. Мы очень рады вас здесь видеть. Пытаются охмурить и затащить совершенно тупиковой так называемой "формулы мира" Зеленского, суть которой в том, что Россия должна просто капитулировать, уйти за границы 1991 года, а российское руководство пойдет под трибунал и Россия заплатит репарации", - заявил Лавров на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре международной медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что всем понятно, что "формула мира" Зеленского - "это пустышка и просто как минимум неумная инициатива". "Но для того, чтобы заманивать нормальные страны, которые понимают происходящее, помимо этих пунктов, которые я упомянул, туда накидали нейтральных якобы положений - продовольственная безопасность, энергобезопасность, ядерная безопасность, обмен пленными, гуманитарные вопросы. Половина пунктов - там всего 10 пунктов - половина якобы нейтральные. А остальные - о которых я упомянул, но ясно, что это рассматривается как единое целое", - рассказал глава МИД РФ. "Когда заманивают страны глобального Юга и глобального Востока на сходки, которые организуются для продвижения этой "формулы мира" - "хорошо, мы понимаем, что вам не нравится это, понимаем, что вы говорите, что без России бессмысленно что-либо обсуждать, ну вы просто поддержите продовольственную безопасность, подпишитесь под одним пунктом". Это наперсточники (thimbleriggers - ред.), как у нас говорят. Я не знаю, как это переводится на английский, но это абсолютное жулье. Больше никак и не скажешь", - возмутился Лавров.Он напомнил, что недавно "в Давосе была очередная сходка по этой "формуле Зеленского", и главное, что их интересовало, это коллективное фото". Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя форум, заявила, что в мире растет понимание, что на Украине нельзя добиться устойчивого урегулирования без России, а встречи в "копенгагенском формате" вредны. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240216/zhesty-1927750785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, москва, сергей лавров, владимир зеленский, мария захарова
В мире, Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Мария Захарова
Запад пытается затащить в "формулу Зеленского" Юг и Восток, заявил Лавров
Лавров: наперсточники с Запада затаскивают Юг и Восток в "формулу Зеленского"
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Западные политики обманом и жульничеством пытаются охмурить представителей глобального Юга и Востока и затащить в так называемую "формулу мира" Владимира Зеленского для имитации ее поддержки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас пытаются охмурить - другого слова не придумаю - все страны мирового большинства, включая представленных здесь. Мы очень рады вас здесь видеть. Пытаются охмурить и затащить совершенно тупиковой так называемой "формулы мира" Зеленского, суть которой в том, что Россия должна просто капитулировать, уйти за границы 1991 года, а российское руководство пойдет под трибунал и Россия заплатит репарации", - заявил Лавров на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре международной медиагруппы "Россия сегодня".
Россия давно исчерпала лимит жестов доброй воли, заявил Лавров
Он отметил, что всем понятно, что "формула мира" Зеленского - "это пустышка и просто как минимум неумная инициатива".
"Но для того, чтобы заманивать нормальные страны, которые понимают происходящее, помимо этих пунктов, которые я упомянул, туда накидали нейтральных якобы положений - продовольственная безопасность, энергобезопасность, ядерная безопасность, обмен пленными, гуманитарные вопросы. Половина пунктов - там всего 10 пунктов - половина якобы нейтральные. А остальные - о которых я упомянул, но ясно, что это рассматривается как единое целое", - рассказал глава МИД РФ.
"Когда заманивают страны глобального Юга и глобального Востока на сходки, которые организуются для продвижения этой "формулы мира" - "хорошо, мы понимаем, что вам не нравится это, понимаем, что вы говорите, что без России бессмысленно что-либо обсуждать, ну вы просто поддержите продовольственную безопасность, подпишитесь под одним пунктом". Это наперсточники (thimbleriggers - ред.), как у нас говорят. Я не знаю, как это переводится на английский, но это абсолютное жулье. Больше никак и не скажешь", - возмутился Лавров.
Он напомнил, что недавно "в Давосе
была очередная сходка по этой "формуле Зеленского", и главное, что их интересовало, это коллективное фото".
Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине
прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии
Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
, комментируя форум, заявила, что в мире растет понимание, что на Украине нельзя добиться устойчивого урегулирования без России, а встречи в "копенгагенском формате" вредны.
Москва
неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев
на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Медведев считает, что Запад использует Украину как орудие