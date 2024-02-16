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Кровельщики проводят очистку крыш жилых домов после снегопада в Москве - РИА Новости, 16.02.2024
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14:11 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/krovelschiki-1927788036.html
Кровельщики проводят очистку крыш жилых домов после снегопада в Москве
Кровельщики проводят очистку крыш жилых домов после снегопада в Москве - РИА Новости, 16.02.2024
Кровельщики проводят очистку крыш жилых домов после снегопада в Москве
Около 15 тысяч кровельщиков проводят очистку крыш жилых домов после сильного снегопада в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T14:11
2024-02-16T14:11
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петр бирюков
московское центральное кольцо (мцк)
снегопад в москве
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Около 15 тысяч кровельщиков проводят очистку крыш жилых домов после сильного снегопада в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В течение светового дня проводим очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Работы продлятся еще несколько дней, в них задействовано максимальное количество сил - более 250 автоподъемников и около 15 тысяч кровельщиков", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Горожанам следует быть внимательнее и ни в коем случае не заходить за ограждения. "В настоящее время все городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, ведутся масштабные мероприятия по уборке снега, коммунальная техника в цикличном режиме проводит сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон. В очистке города после сильного снегопада задействовано 14,5 тысячи единиц различной коммунальной техники", - уточнил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк), снегопад в москве, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Московское центральное кольцо (МЦК), Снегопад в Москве, Комплекс городского хозяйства Москвы

Кровельщики проводят очистку крыш жилых домов после снегопада в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальной службы во время уборки снега с крыши дома в Москв
Сотрудники коммунальной службы во время уборки снега с крыши дома в Москв - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Около 15 тысяч кровельщиков проводят очистку крыш жилых домов после сильного снегопада в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В течение светового дня проводим очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Работы продлятся еще несколько дней, в них задействовано максимальное количество сил - более 250 автоподъемников и около 15 тысяч кровельщиков", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Горожанам следует быть внимательнее и ни в коем случае не заходить за ограждения.
"В настоящее время все городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, ведутся масштабные мероприятия по уборке снега, коммунальная техника в цикличном режиме проводит сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон. В очистке города после сильного снегопада задействовано 14,5 тысячи единиц различной коммунальной техники", - уточнил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковМосковское центральное кольцо (МЦК)Снегопад в МосквеКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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