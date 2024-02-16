https://ria.ru/20240216/krovelschiki-1927788036.html

Кровельщики проводят очистку крыш жилых домов после снегопада в Москве

Кровельщики проводят очистку крыш жилых домов после снегопада в Москве - РИА Новости, 16.02.2024

Кровельщики проводят очистку крыш жилых домов после снегопада в Москве

Около 15 тысяч кровельщиков проводят очистку крыш жилых домов после сильного снегопада в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T14:11

2024-02-16T14:11

2024-02-16T14:11

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общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Около 15 тысяч кровельщиков проводят очистку крыш жилых домов после сильного снегопада в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В течение светового дня проводим очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Работы продлятся еще несколько дней, в них задействовано максимальное количество сил - более 250 автоподъемников и около 15 тысяч кровельщиков", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Горожанам следует быть внимательнее и ни в коем случае не заходить за ограждения. "В настоящее время все городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, ведутся масштабные мероприятия по уборке снега, коммунальная техника в цикличном режиме проводит сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон. В очистке города после сильного снегопада задействовано 14,5 тысячи единиц различной коммунальной техники", - уточнил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

https://ria.ru/20240215/uborka-1927687044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк), снегопад в москве, комплекс городского хозяйства москвы