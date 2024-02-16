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Набиуллина призвала быстрее ввести период охлаждения по крупным кредитам - РИА Новости, 16.02.2024
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16:01 16.02.2024 (обновлено: 16:20 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/kredit-1927816036.html
Набиуллина призвала быстрее ввести период охлаждения по крупным кредитам
Набиуллина призвала быстрее ввести период охлаждения по крупным кредитам - РИА Новости, 16.02.2024
Набиуллина призвала быстрее ввести период охлаждения по крупным кредитам
ЦБ РФ обсуждает с банками период охлаждения для кредитов в два дня между оформлением и выдачей денег, такая мера необходима для защиты граждан от мошенников,... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:01
2024-02-16T16:20
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ЦБ РФ обсуждает с банками период охлаждения для кредитов в два дня между оформлением и выдачей денег, такая мера необходима для защиты граждан от мошенников, соответствующий закон нужно принимать в этом году – времени на раскачку нет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.Ранее на текущей неделе в рамках Уральского форума она предложила ввести период охлаждения при выдаче кредитов от 1 миллиона рублей для защиты граждан от мошенников. При этом глава ЦБ добавила, что в целом сумму кредита и срок периода охлаждения можно обсуждать, однако зазор между одобрением кредита и выдачей денег необходим."Мы сейчас с банками обсуждаем период охлаждения в два дня, как и по переводам… (закон вступит в силу летом – ред.). Ну, действительно, по крупным кредитам, потому что иногда люди хотят очень быстро получить кредит, чтобы у них была такая возможность. Но по крупным кредитам мы считаем, что нужно вводить эту формулу охлаждения", - сказала она."Сейчас ведутся дискуссии с банками, но надеюсь, в этом году мы сможем внести законопроект в Госдуму и в идеальном случае его принять, потому что здесь, конечно, нет времени на раскачку, что называется, нужно принимать как можно быстрее эти решения", - добавила глава ЦБ.
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экономика, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
Набиуллина призвала быстрее ввести период охлаждения по крупным кредитам

Набиуллина: период охлаждения по крупным кредитам надо ввести в этом году

© Фото : Банк РоссииПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : Банк России
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина . Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ЦБ РФ обсуждает с банками период охлаждения для кредитов в два дня между оформлением и выдачей денег, такая мера необходима для защиты граждан от мошенников, соответствующий закон нужно принимать в этом году – времени на раскачку нет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Ранее на текущей неделе в рамках Уральского форума она предложила ввести период охлаждения при выдаче кредитов от 1 миллиона рублей для защиты граждан от мошенников. При этом глава ЦБ добавила, что в целом сумму кредита и срок периода охлаждения можно обсуждать, однако зазор между одобрением кредита и выдачей денег необходим.
"Мы сейчас с банками обсуждаем период охлаждения в два дня, как и по переводам… (закон вступит в силу летом – ред.). Ну, действительно, по крупным кредитам, потому что иногда люди хотят очень быстро получить кредит, чтобы у них была такая возможность. Но по крупным кредитам мы считаем, что нужно вводить эту формулу охлаждения", - сказала она.
"Сейчас ведутся дискуссии с банками, но надеюсь, в этом году мы сможем внести законопроект в Госдуму и в идеальном случае его принять, потому что здесь, конечно, нет времени на раскачку, что называется, нужно принимать как можно быстрее эти решения", - добавила глава ЦБ.
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ЭкономикаРоссияЭльвира Набиуллина
 
 
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