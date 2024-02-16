https://ria.ru/20240216/krasheninnikov-1927834782.html

Политик Крашенинников на выставке "Россия" представил историческую книгу

Политик Крашенинников на выставке "Россия" представил историческую книгу - РИА Новости, 16.02.2024

Политик Крашенинников на выставке "Россия" представил историческую книгу

Профессор, юрист, политик Павел Крашенинников 15 февраля на Международной выставке-форуме "Россия" презентовал свою книгу "Всадники апокалипсиса. История... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T17:06

2024-02-16T17:06

2024-02-16T17:06

россия

павел крашенинников

сергей степашин

елена малышева

москва

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Профессор, юрист, политик Павел Крашенинников 15 февраля на Международной выставке-форуме "Россия" презентовал свою книгу "Всадники апокалипсиса. История государства и права Советской России 1917–1922", сообщает пресс-служба выставки-форума. Автор знакомит читателей с малоизвестными историческими фактами и ранее не публиковавшимися архивными документами, наглядно выстраивает цепочку событий, которая привела к крушению монархии и историческим катаклизмам. Книга "Всадники апокалипсиса. История государства и права Советской России 1917–1922" является пятой в серии, изданной автором. В предыдущих книгах он рассказывает о возникновении и развитии русского государства и права от племенных союзов Древней Руси и до начала ХХ века. "В этой книге я использую подход к материалу через персонажей Иоанна Богослова, показываю происходящее через Четырех всадников Апокалипсиса — Чуму, Войну, Голод и Смерть, и как общество все это переживало", — цитирует пресс-служба Крашенинникова. Он также коснулся темы следующей книги в серии. "Каждая моя книга является продолжением предыдущей. Если информация и документы есть, то я рассчитываю посвятить следующую книгу периоду с 1923 по 1938 годы", — добавил автор. Участниками презентации книги также стали кандидат исторических и доктор юридических наук, профессор Сергей Степашин, директор Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева, публицист Егор Холмогоров, блогер, телеведущий Руслан Осташко и главный редактор издания Readovka Алексей Костылев. "Это очень интересная книга. Мне повезло — я читаю все книги Павла в первоисточниках, еще рукописями. Рекомендую эту книгу прочесть — это ликвидация серьезного пробела в истории нашей страны. Кроме того, Павел Крашенинников пишет на стыке истории и права. В книге хороший литературный язык, хорошие образы, герои. Это своего рода литературная документалистика", — сказал Степашин, слова которого приводит пресс-служба. Он также отметил, что о периоде 1917-1922 годов необходимо чаще рассказывать молодому поколению россиян. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

https://ria.ru/20240214/feshn-ekspozitsiya-1927299548.html

https://ria.ru/20240211/podpischiki-1926702891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, павел крашенинников, сергей степашин, елена малышева, москва, выставка-форум "россия"