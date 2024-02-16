https://ria.ru/20240216/konkurs-1927784541.html
ВЭБ.РФ: завершен конкурс на разработку мастер-планов туррегионов
ВЭБ.РФ: завершен конкурс на разработку мастер-планов туррегионов - РИА Новости, 16.02.2024
ВЭБ.РФ: завершен конкурс на разработку мастер-планов туррегионов
Компания "ПроГород" (входит в группу ВЭБ.РФ) объявила о завершении конкурса на разработку шести мастер-планов для туристических макрорегионов России, сообщает... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:52
2024-02-16T13:52
2024-02-16T14:21
россия
владивосток
хабаровск
игорь шувалов
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Компания "ПроГород" (входит в группу ВЭБ.РФ) объявила о завершении конкурса на разработку шести мастер-планов для туристических макрорегионов России, сообщает "Эксперт". Как уточняется, данные мастер-планы необходимо создать в текущем году. Эти разработки станут последними в числе проектов развития 12 туристических макрорегионов. Реализовать мастер-планы поручено до 2030 года. В этом году мастер-планы будут разработаны для следующих макрорегионов: "Большой Алтай", "Большая Волга", "Большой Урал", "Восточный Юг России", "Русская Балтика" и "Русский Север и Арктика". Уточняется, что мастер-планирование в целом занимает важное место в повестке развития экономики городов ВЭБ.РФ. Так, при поддержке госкорпорации в рамках программы развития дальневосточных городов были разработаны и уже реализуются стратегические мастер-планы Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Читы и Благовещенска. Кроме того, госкорпорация в скором времени намерена представить Национальный стандарт мастер-планов, который готовится вместе со специалистами конструкторского бюро "Стрелка". С помощью этого документа можно будет оптимизировать процессы разработки и внедрения таких документов, а также повысить их качество и комплексность. Это должно заложить основу для поступательного развития городов, а значит, и повышения качества жизни людей, уточняют в пресс-службе госкорпорации.Как подчеркивает председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, в развитии городов необходимо прислушиваться ко мнению людей, а выстроить диалог позволяет концепция мастер-планов. "Необходимо в первую очередь работать с самими горожанами. Поэтому наши проекты по городской экономике – это и вода, и канализация, и транспорт. Все, что мы делаем, должно сложиться в совершенно другое качество, в другую стоимость. И это может произойти благодаря работе по мастер-планированию, которую мы проводим", – приводит пресс-служба слова Шувалова.
https://ria.ru/20240215/velikiy_novgorod-1927523920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, хабаровск, игорь шувалов, вэб.рф (вэб)
Россия, Владивосток, Хабаровск, Игорь Шувалов, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Компания "ПроГород" (входит в группу ВЭБ.РФ) объявила о завершении конкурса на разработку шести мастер-планов для туристических макрорегионов России, сообщает "Эксперт".
Как уточняется, данные мастер-планы необходимо создать в текущем году. Эти разработки станут последними в числе проектов развития 12 туристических макрорегионов. Реализовать мастер-планы поручено до 2030 года.
ВЭБ.РФ: Великий Новгород – среди городов-лидеров в оценке качества жизни
В этом году мастер-планы будут разработаны для следующих макрорегионов: "Большой Алтай", "Большая Волга", "Большой Урал", "Восточный Юг России", "Русская Балтика" и "Русский Север и Арктика".
Уточняется, что мастер-планирование в целом занимает важное место в повестке развития экономики городов ВЭБ.РФ. Так, при поддержке госкорпорации в рамках программы развития дальневосточных городов были разработаны и уже реализуются стратегические мастер-планы Владивостока
, Хабаровска
, Петропавловска-Камчатского
, Южно-Сахалинска
, Читы
и Благовещенска
.
Кроме того, госкорпорация в скором времени намерена представить Национальный стандарт мастер-планов, который готовится вместе со специалистами конструкторского бюро "Стрелка". С помощью этого документа можно будет оптимизировать процессы разработки и внедрения таких документов, а также повысить их качество и комплексность. Это должно заложить основу для поступательного развития городов, а значит, и повышения качества жизни людей, уточняют в пресс-службе госкорпорации.
Эксперты: архитектура городов должна развиваться вокруг личности
Как подчеркивает председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
, в развитии городов необходимо прислушиваться ко мнению людей, а выстроить диалог позволяет концепция мастер-планов.
"Необходимо в первую очередь работать с самими горожанами. Поэтому наши проекты по городской экономике – это и вода, и канализация, и транспорт. Все, что мы делаем, должно сложиться в совершенно другое качество, в другую стоимость. И это может произойти благодаря работе по мастер-планированию, которую мы проводим", – приводит пресс-служба слова Шувалова.