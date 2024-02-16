https://ria.ru/20240216/konkurs-1927784541.html

ВЭБ.РФ: завершен конкурс на разработку мастер-планов туррегионов

ВЭБ.РФ: завершен конкурс на разработку мастер-планов туррегионов - РИА Новости, 16.02.2024

ВЭБ.РФ: завершен конкурс на разработку мастер-планов туррегионов

Компания "ПроГород" (входит в группу ВЭБ.РФ) объявила о завершении конкурса на разработку шести мастер-планов для туристических макрорегионов России, сообщает... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T13:52

2024-02-16T13:52

2024-02-16T14:21

россия

владивосток

хабаровск

игорь шувалов

вэб.рф (вэб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902811327_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_81a8823d54f2b0cf565e54a7bd3f4811.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Компания "ПроГород" (входит в группу ВЭБ.РФ) объявила о завершении конкурса на разработку шести мастер-планов для туристических макрорегионов России, сообщает "Эксперт". Как уточняется, данные мастер-планы необходимо создать в текущем году. Эти разработки станут последними в числе проектов развития 12 туристических макрорегионов. Реализовать мастер-планы поручено до 2030 года. В этом году мастер-планы будут разработаны для следующих макрорегионов: "Большой Алтай", "Большая Волга", "Большой Урал", "Восточный Юг России", "Русская Балтика" и "Русский Север и Арктика". Уточняется, что мастер-планирование в целом занимает важное место в повестке развития экономики городов ВЭБ.РФ. Так, при поддержке госкорпорации в рамках программы развития дальневосточных городов были разработаны и уже реализуются стратегические мастер-планы Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Читы и Благовещенска. Кроме того, госкорпорация в скором времени намерена представить Национальный стандарт мастер-планов, который готовится вместе со специалистами конструкторского бюро "Стрелка". С помощью этого документа можно будет оптимизировать процессы разработки и внедрения таких документов, а также повысить их качество и комплексность. Это должно заложить основу для поступательного развития городов, а значит, и повышения качества жизни людей, уточняют в пресс-службе госкорпорации.Как подчеркивает председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, в развитии городов необходимо прислушиваться ко мнению людей, а выстроить диалог позволяет концепция мастер-планов. "Необходимо в первую очередь работать с самими горожанами. Поэтому наши проекты по городской экономике – это и вода, и канализация, и транспорт. Все, что мы делаем, должно сложиться в совершенно другое качество, в другую стоимость. И это может произойти благодаря работе по мастер-планированию, которую мы проводим", – приводит пресс-служба слова Шувалова.

https://ria.ru/20240215/velikiy_novgorod-1927523920.html

https://ria.ru/20240214/arkhitektura-1927181982.html

россия

владивосток

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, владивосток, хабаровск, игорь шувалов, вэб.рф (вэб)