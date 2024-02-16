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Набиуллина предупредила о последствиях конфискации резервов Центробанка - РИА Новости, 16.02.2024
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17:04 16.02.2024 (обновлено: 18:19 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/konfiskatsiya-1927834660.html
Набиуллина предупредила о последствиях конфискации резервов Центробанка
Набиуллина предупредила о последствиях конфискации резервов Центробанка - РИА Новости, 16.02.2024
Набиуллина предупредила о последствиях конфискации резервов Центробанка
Конфискация активов Банка России подорвет финансовую систему всего мира и станет негативным сигналом для других Центральных банков, заявила глава ЦБ Эльвира... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T17:04
2024-02-16T18:19
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
экономика
россия
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Конфискация активов Банка России подорвет финансовую систему всего мира и станет негативным сигналом для других Центральных банков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке. &quot;В международном праве это (защищенность резервов — Прим.ред) один из ключевых базовых принципов иммунитета активов Центральных банков от принудительных мер взысканий, и этот иммунитет обеспечивает стабильность системы международных финансов&quot;, — заметила Набиуллина.По ее словам, если активы будут конфискованы, то это приведет к постепенному подрыву системы международных финансов и ухудшит позиции резервных валют.Набиуллина добавила, что Центробанк будет предпринимать меры, чтобы защитить интересы России.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находятся в Евросоюзе. В октябре 2023 года года там сообщили, что заработали около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании активов.В конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений. Предполагается, что эти деньги могут передать Украине. В Вашингтоне еще не приняли решения по вопросу конфискации резервов Центробанка и передаче их Киеву, но прорабатывают такую опцию в рамках G7.
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центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, экономика, россия
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Экономика, Россия
Набиуллина предупредила о последствиях конфискации резервов Центробанка

Набиуллина: конфискация резервов ЦБ РФ приведет к подрыву финансовой системы

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Конфискация активов Банка России подорвет финансовую систему всего мира и станет негативным сигналом для других Центральных банков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке.
«

"В международном праве это (защищенность резервов — Прим.ред) один из ключевых базовых принципов иммунитета активов Центральных банков от принудительных мер взысканий, и этот иммунитет обеспечивает стабильность системы международных финансов", — заметила Набиуллина.

По ее словам, если активы будут конфискованы, то это приведет к постепенному подрыву системы международных финансов и ухудшит позиции резервных валют.
Набиуллина добавила, что Центробанк будет предпринимать меры, чтобы защитить интересы России.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находятся в Евросоюзе. В октябре 2023 года года там сообщили, что заработали около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании активов.
В конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений. Предполагается, что эти деньги могут передать Украине.
В Вашингтоне еще не приняли решения по вопросу конфискации резервов Центробанка и передаче их Киеву, но прорабатывают такую опцию в рамках G7.
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Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаЭкономикаРоссия
 
 
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