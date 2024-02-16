Набиуллина предупредила о последствиях конфискации резервов Центробанка
Набиуллина: конфискация резервов ЦБ РФ приведет к подрыву финансовой системы
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Конфискация активов Банка России подорвет финансовую систему всего мира и станет негативным сигналом для других Центральных банков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке.
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"В международном праве это (защищенность резервов — Прим.ред) один из ключевых базовых принципов иммунитета активов Центральных банков от принудительных мер взысканий, и этот иммунитет обеспечивает стабильность системы международных финансов", — заметила Набиуллина.
По ее словам, если активы будут конфискованы, то это приведет к постепенному подрыву системы международных финансов и ухудшит позиции резервных валют.
Набиуллина добавила, что Центробанк будет предпринимать меры, чтобы защитить интересы России.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находятся в Евросоюзе. В октябре 2023 года года там сообщили, что заработали около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании активов.
В конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений. Предполагается, что эти деньги могут передать Украине.
В Вашингтоне еще не приняли решения по вопросу конфискации резервов Центробанка и передаче их Киеву, но прорабатывают такую опцию в рамках G7.