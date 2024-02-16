https://ria.ru/20240216/konfiskatsiya-1927834660.html

Набиуллина предупредила о последствиях конфискации резервов Центробанка

Набиуллина предупредила о последствиях конфискации резервов Центробанка - РИА Новости, 16.02.2024

Набиуллина предупредила о последствиях конфискации резервов Центробанка

Конфискация активов Банка России подорвет финансовую систему всего мира и станет негативным сигналом для других Центральных банков, заявила глава ЦБ Эльвира... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T17:04

2024-02-16T17:04

2024-02-16T18:19

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877249996_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e971a30d989454f52641780fe806a04.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Конфискация активов Банка России подорвет финансовую систему всего мира и станет негативным сигналом для других Центральных банков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке. "В международном праве это (защищенность резервов — Прим.ред) один из ключевых базовых принципов иммунитета активов Центральных банков от принудительных мер взысканий, и этот иммунитет обеспечивает стабильность системы международных финансов", — заметила Набиуллина.По ее словам, если активы будут конфискованы, то это приведет к постепенному подрыву системы международных финансов и ухудшит позиции резервных валют.Набиуллина добавила, что Центробанк будет предпринимать меры, чтобы защитить интересы России.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находятся в Евросоюзе. В октябре 2023 года года там сообщили, что заработали около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании активов.В конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений. Предполагается, что эти деньги могут передать Украине. В Вашингтоне еще не приняли решения по вопросу конфискации резервов Центробанка и передаче их Киеву, но прорабатывают такую опцию в рамках G7.

https://ria.ru/20240203/aktivy-1925234441.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, экономика, россия