https://ria.ru/20240216/kolonializm-1927760638.html
Медведев призвал свести на нет попытки фальсификации истории колониализма
Медведев призвал свести на нет попытки фальсификации истории колониализма - РИА Новости, 16.02.2024
Медведев призвал свести на нет попытки фальсификации истории колониализма
Россия призывает свести на нет попытки фальсификации истории периода колониализма, с помощью которых страны меньшинства сейчас вводят в заблуждение остальное... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:23
2024-02-16T12:23
2024-02-16T12:23
дмитрий медведев
россия
политика
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия призывает свести на нет попытки фальсификации истории периода колониализма, с помощью которых страны меньшинства сейчас вводят в заблуждение остальное человечество, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Выступая в пятницу на форуме сторонников борьбы с неоколониализмом, он подчеркнул, что надо действовать и на международных площадках, говоря об ответственности бывших метрополий за геноцид и расовую дискриминацию. "Мы призываем свести на нет попытки фальсификации истории, с помощью которых мировое человечество вводится в заблуждение, а меньшинство хочет стереть из памяти человечества чудовищные преступления колониализма. Это действительно повсеместно происходит", - заявил Медведев.
https://ria.ru/20240216/evropa-1927690254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, политика
Дмитрий Медведев, Россия, Политика
Медведев призвал свести на нет попытки фальсификации истории колониализма
Медведев: некоторые страны хотят стереть из памяти преступления колониализма
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия призывает свести на нет попытки фальсификации истории периода колониализма, с помощью которых страны меньшинства сейчас вводят в заблуждение остальное человечество, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Выступая в пятницу на форуме сторонников борьбы с неоколониализмом, он подчеркнул, что надо действовать и на международных площадках, говоря об ответственности бывших метрополий за геноцид и расовую дискриминацию.
"Мы призываем свести на нет попытки фальсификации истории, с помощью которых мировое человечество вводится в заблуждение, а меньшинство хочет стереть из памяти человечества чудовищные преступления колониализма. Это действительно повсеместно происходит", - заявил Медведев.
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