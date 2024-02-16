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Медведев призвал свести на нет попытки фальсификации истории колониализма - РИА Новости, 16.02.2024
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12:23 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/kolonializm-1927760638.html
Медведев призвал свести на нет попытки фальсификации истории колониализма
Медведев призвал свести на нет попытки фальсификации истории колониализма - РИА Новости, 16.02.2024
Медведев призвал свести на нет попытки фальсификации истории колониализма
Россия призывает свести на нет попытки фальсификации истории периода колониализма, с помощью которых страны меньшинства сейчас вводят в заблуждение остальное... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:23
2024-02-16T12:23
дмитрий медведев
россия
политика
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия призывает свести на нет попытки фальсификации истории периода колониализма, с помощью которых страны меньшинства сейчас вводят в заблуждение остальное человечество, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Выступая в пятницу на форуме сторонников борьбы с неоколониализмом, он подчеркнул, что надо действовать и на международных площадках, говоря об ответственности бывших метрополий за геноцид и расовую дискриминацию. "Мы призываем свести на нет попытки фальсификации истории, с помощью которых мировое человечество вводится в заблуждение, а меньшинство хочет стереть из памяти человечества чудовищные преступления колониализма. Это действительно повсеместно происходит", - заявил Медведев.
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дмитрий медведев, россия, политика
Дмитрий Медведев, Россия, Политика
Медведев призвал свести на нет попытки фальсификации истории колониализма

Медведев: некоторые страны хотят стереть из памяти преступления колониализма

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме сторонников борьбы с неоколониализмом "За свободу наций" в Москве
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме сторонников борьбы с неоколониализмом За свободу наций в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме сторонников борьбы с неоколониализмом "За свободу наций" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия призывает свести на нет попытки фальсификации истории периода колониализма, с помощью которых страны меньшинства сейчас вводят в заблуждение остальное человечество, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Выступая в пятницу на форуме сторонников борьбы с неоколониализмом, он подчеркнул, что надо действовать и на международных площадках, говоря об ответственности бывших метрополий за геноцид и расовую дискриминацию.
"Мы призываем свести на нет попытки фальсификации истории, с помощью которых мировое человечество вводится в заблуждение, а меньшинство хочет стереть из памяти человечества чудовищные преступления колониализма. Это действительно повсеместно происходит", - заявил Медведев.
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