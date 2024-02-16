https://ria.ru/20240216/kolonializm-1927760638.html

Медведев призвал свести на нет попытки фальсификации истории колониализма

Медведев призвал свести на нет попытки фальсификации истории колониализма - РИА Новости, 16.02.2024

Медведев призвал свести на нет попытки фальсификации истории колониализма

Россия призывает свести на нет попытки фальсификации истории периода колониализма, с помощью которых страны меньшинства сейчас вводят в заблуждение остальное... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T12:23

2024-02-16T12:23

2024-02-16T12:23

дмитрий медведев

россия

политика

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия призывает свести на нет попытки фальсификации истории периода колониализма, с помощью которых страны меньшинства сейчас вводят в заблуждение остальное человечество, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Выступая в пятницу на форуме сторонников борьбы с неоколониализмом, он подчеркнул, что надо действовать и на международных площадках, говоря об ответственности бывших метрополий за геноцид и расовую дискриминацию. "Мы призываем свести на нет попытки фальсификации истории, с помощью которых мировое человечество вводится в заблуждение, а меньшинство хочет стереть из памяти человечества чудовищные преступления колониализма. Это действительно повсеместно происходит", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20240216/evropa-1927690254.html

россия

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Влада Копылова

дмитрий медведев, россия, политика