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Эксперт: морги Харькова переполнены телами украинских солдат - РИА Новости, 16.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:31 16.02.2024 (обновлено: 09:51 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/kharkov-1927711299.html
Эксперт: морги Харькова переполнены телами украинских солдат
Эксперт: морги Харькова переполнены телами украинских солдат - РИА Новости, 16.02.2024
Эксперт: морги Харькова переполнены телами украинских солдат
Военные госпитали и гражданские медучреждения города Харькова испытывают острую нехватку мест в моргах в связи с высокими потерями ВСУ, мест умерших жителей... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T07:31
2024-02-16T09:51
специальная военная операция на украине
харьков
украина
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 16 фев — РИА Новости. Военные госпитали и гражданские медучреждения города Харькова испытывают острую нехватку мест в моргах в связи с высокими потерями ВСУ, мест умерших жителей нет, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. &quot;Стало известно, что военные госпитали и гражданские медучреждения города Харькова испытывают острую нехватку мест в моргах. Под места хранения трупов уже используют хозпостройки и полуподвальные помещения. Данный факт связан с резким ростом потерь вооруженных формирований Украины не только в зоне боевых действий, но и в самом городе&quot;, — сказал он.Собеседник агентства добавил, что на данный момент медучреждения отказывают мирному населению Харькова во временном хранении усопших родственников, речь идет о тех, кто умер в больницах."(Гражданское население. — Прим. ред.) заставляют забирать близких в течение суток после смерти. Людей, которые умерли вне медицинских учреждений, после констатации смерти в морг не увозят", — сообщил Марочко.Накануне в Минобороны России сообщали, что войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 400 военнослужащих, а за сутки до этого — около 450 военных.
https://ria.ru/20240210/ataka-1926579299.html
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харьков, украина, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Эксперт: морги Харькова переполнены телами украинских солдат

Марочко: морги Харькова переполнены телами солдат из-за роста потерь ВСУ

© AP Photo / LibkosРаненые украинские солдаты
Раненые украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Libkos
Раненые украинские солдаты. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 фев — РИА Новости. Военные госпитали и гражданские медучреждения города Харькова испытывают острую нехватку мест в моргах в связи с высокими потерями ВСУ, мест умерших жителей нет, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
«

"Стало известно, что военные госпитали и гражданские медучреждения города Харькова испытывают острую нехватку мест в моргах. Под места хранения трупов уже используют хозпостройки и полуподвальные помещения. Данный факт связан с резким ростом потерь вооруженных формирований Украины не только в зоне боевых действий, но и в самом городе", — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что на данный момент медучреждения отказывают мирному населению Харькова во временном хранении усопших родственников, речь идет о тех, кто умер в больницах.
"(Гражданское население. — Прим. ред.) заставляют забирать близких в течение суток после смерти. Людей, которые умерли вне медицинских учреждений, после констатации смерти в морг не увозят", — сообщил Марочко.
Накануне в Минобороны России сообщали, что войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 400 военнослужащих, а за сутки до этого — около 450 военных.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковУкраинаЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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