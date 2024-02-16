https://ria.ru/20240216/kharkov-1927711299.html

Эксперт: морги Харькова переполнены телами украинских солдат

Эксперт: морги Харькова переполнены телами украинских солдат - РИА Новости, 16.02.2024

Эксперт: морги Харькова переполнены телами украинских солдат

Военные госпитали и гражданские медучреждения города Харькова испытывают острую нехватку мест в моргах в связи с высокими потерями ВСУ, мест умерших жителей... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T07:31

2024-02-16T07:31

2024-02-16T09:51

специальная военная операция на украине

харьков

украина

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921301015_0:186:3069:1912_1920x0_80_0_0_35577752d16d67034870285dc62e8c75.jpg

ЛУГАНСК, 16 фев — РИА Новости. Военные госпитали и гражданские медучреждения города Харькова испытывают острую нехватку мест в моргах в связи с высокими потерями ВСУ, мест умерших жителей нет, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "Стало известно, что военные госпитали и гражданские медучреждения города Харькова испытывают острую нехватку мест в моргах. Под места хранения трупов уже используют хозпостройки и полуподвальные помещения. Данный факт связан с резким ростом потерь вооруженных формирований Украины не только в зоне боевых действий, но и в самом городе", — сказал он.Собеседник агентства добавил, что на данный момент медучреждения отказывают мирному населению Харькова во временном хранении усопших родственников, речь идет о тех, кто умер в больницах."(Гражданское население. — Прим. ред.) заставляют забирать близких в течение суток после смерти. Людей, которые умерли вне медицинских учреждений, после констатации смерти в морг не увозят", — сообщил Марочко.Накануне в Минобороны России сообщали, что войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 400 военнослужащих, а за сутки до этого — около 450 военных.

https://ria.ru/20240210/ataka-1926579299.html

харьков

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьков, украина, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины