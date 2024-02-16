https://ria.ru/20240216/it-klaster-1927880006.html

IT-кластер для специалистов и бизнеса появится в Нижнем Новгороде к 2027 г

IT-кластер для специалистов и бизнеса появится в Нижнем Новгороде к 2027 г - РИА Новости, 16.02.2024

IT-кластер для специалистов и бизнеса появится в Нижнем Новгороде к 2027 г

IT-кластер "Неймарк" для специалистов и бизнеса появится в Нижнем Новгороде к 2027 году, глава Минцифры РФ Максут Шадаев принял участие в презентации проекта,... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T20:41

2024-02-16T20:41

2024-02-16T20:41

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нижний новгород

максут шадаев

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. IT-кластер "Неймарк" для специалистов и бизнеса появится в Нижнем Новгороде к 2027 году, глава Минцифры РФ Максут Шадаев принял участие в презентации проекта, передает корреспондент РИА Новости. "В Нижегородской области есть суперклассный большой проект, новая точка роста для всего региона, для всей IT-отрасли, и мы действительно собрали крупнейшие IT-компании для того, чтобы проект представить, получить их реакцию и дальше договориться о совместной работе. Сегодня у нас была такая классная презентация большого проекта", - прокомментировал Шадаев. В ходе презентации уточнялось, что "Неймарк" будет полностью готов к 2027 году, но корпуса для студентов появятся уже в 2025 году. Благодаря строительству кластера в регионе появится 10 тысяч новых мест в сфере IT. Кластер будет включать в себя IT-кампус площадью 226,3 тысячи квадратных метров, учебные корпуса, которые смогут вместить до 8 тысяч студентов, гостиницы на 5,6 тысячи человек - к примеру, в них могут размещаться специалисты, которые приехали повысить свою квалификацию. Также кластер будет иметь свою технологическую экосистему - исследовательские центры, офисы и жилые кварталы. На территории расположатся офисы резидентов, научные центры, лаборатории и производства, коворкинги, конгресс-холл и цифровая библиотека. Предполагается что общая площадь технологической экосистемы составит 100 тысяч квадратных метров, 20 тысяч квадратных метров займут инновационно-технологические центры. "Айтишников из ИТ-кластера в Нижнем Новгороде освободят от уплаты НДФЛ на 5 лет. Компаниям, которые переедут в инновационный научный исследовательский центр в ИТ-кластере, вернут 100% НДФЛ субсидией", - отметило Минцифры.

https://ria.ru/20240216/defitsit-1927856723.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, нижний новгород, максут шадаев