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IT-кластер для специалистов и бизнеса появится в Нижнем Новгороде к 2027 г - РИА Новости, 16.02.2024
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20:41 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/it-klaster-1927880006.html
IT-кластер для специалистов и бизнеса появится в Нижнем Новгороде к 2027 г
IT-кластер для специалистов и бизнеса появится в Нижнем Новгороде к 2027 г - РИА Новости, 16.02.2024
IT-кластер для специалистов и бизнеса появится в Нижнем Новгороде к 2027 г
IT-кластер "Неймарк" для специалистов и бизнеса появится в Нижнем Новгороде к 2027 году, глава Минцифры РФ Максут Шадаев принял участие в презентации проекта,... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T20:41
2024-02-16T20:41
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нижний новгород
максут шадаев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. IT-кластер "Неймарк" для специалистов и бизнеса появится в Нижнем Новгороде к 2027 году, глава Минцифры РФ Максут Шадаев принял участие в презентации проекта, передает корреспондент РИА Новости. "В Нижегородской области есть суперклассный большой проект, новая точка роста для всего региона, для всей IT-отрасли, и мы действительно собрали крупнейшие IT-компании для того, чтобы проект представить, получить их реакцию и дальше договориться о совместной работе. Сегодня у нас была такая классная презентация большого проекта", - прокомментировал Шадаев. В ходе презентации уточнялось, что "Неймарк" будет полностью готов к 2027 году, но корпуса для студентов появятся уже в 2025 году. Благодаря строительству кластера в регионе появится 10 тысяч новых мест в сфере IT. Кластер будет включать в себя IT-кампус площадью 226,3 тысячи квадратных метров, учебные корпуса, которые смогут вместить до 8 тысяч студентов, гостиницы на 5,6 тысячи человек - к примеру, в них могут размещаться специалисты, которые приехали повысить свою квалификацию. Также кластер будет иметь свою технологическую экосистему - исследовательские центры, офисы и жилые кварталы. На территории расположатся офисы резидентов, научные центры, лаборатории и производства, коворкинги, конгресс-холл и цифровая библиотека. Предполагается что общая площадь технологической экосистемы составит 100 тысяч квадратных метров, 20 тысяч квадратных метров займут инновационно-технологические центры. "Айтишников из ИТ-кластера в Нижнем Новгороде освободят от уплаты НДФЛ на 5 лет. Компаниям, которые переедут в инновационный научный исследовательский центр в ИТ-кластере, вернут 100% НДФЛ субсидией", - отметило Минцифры.
https://ria.ru/20240216/defitsit-1927856723.html
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твой бизнес – новости, нижний новгород, максут шадаев
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Нижний Новгород, Максут Шадаев

IT-кластер для специалистов и бизнеса появится в Нижнем Новгороде к 2027 г

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. IT-кластер "Неймарк" для специалистов и бизнеса появится в Нижнем Новгороде к 2027 году, глава Минцифры РФ Максут Шадаев принял участие в презентации проекта, передает корреспондент РИА Новости.
Нижегородской области есть суперклассный большой проект, новая точка роста для всего региона, для всей IT-отрасли, и мы действительно собрали крупнейшие IT-компании для того, чтобы проект представить, получить их реакцию и дальше договориться о совместной работе. Сегодня у нас была такая классная презентация большого проекта", - прокомментировал Шадаев.
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В ходе презентации уточнялось, что "Неймарк" будет полностью готов к 2027 году, но корпуса для студентов появятся уже в 2025 году. Благодаря строительству кластера в регионе появится 10 тысяч новых мест в сфере IT.
Кластер будет включать в себя IT-кампус площадью 226,3 тысячи квадратных метров, учебные корпуса, которые смогут вместить до 8 тысяч студентов, гостиницы на 5,6 тысячи человек - к примеру, в них могут размещаться специалисты, которые приехали повысить свою квалификацию. Также кластер будет иметь свою технологическую экосистему - исследовательские центры, офисы и жилые кварталы. На территории расположатся офисы резидентов, научные центры, лаборатории и производства, коворкинги, конгресс-холл и цифровая библиотека.
Предполагается что общая площадь технологической экосистемы составит 100 тысяч квадратных метров, 20 тысяч квадратных метров займут инновационно-технологические центры.
"Айтишников из ИТ-кластера в Нижнем Новгороде освободят от уплаты НДФЛ на 5 лет. Компаниям, которые переедут в инновационный научный исследовательский центр в ИТ-кластере, вернут 100% НДФЛ субсидией", - отметило Минцифры.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиНижний НовгородМаксут Шадаев
 
 
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